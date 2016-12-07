На Запорожском вокзале трое рецидивистов избили и ограбили участника АТО (ФОТО)

07.12.2016 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

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Утром 6 декабря в правоохранительные органы поступила информация о том, что на вокзале «Запорожье-2» трое неизвестных избили и ограбили мужчину. У него отобрали мобильный телефон, удостоверение участника АТО и банковские карточки.

 Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья, прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили приметы и направления движения нападающих у потерпевшего. Похожих по описанию мужчин, правоохранители обнаружили на остановке общественного транспорта на проспекте Соборном.

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В присутствии свидетелей у подозреваемых изъяли отобранные вещи потерпевшего. Как выяснилось нападение на мужчину совершили трое ранее судимых жителей Запорожья.

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