На Кичкасе патрульные задержали мошенника (ФОТО)

В четверг, 22 декабря, близко полуночи, в полицию поступило сообщение, что на улице Майской неизвестный мужчина проник во двор частного дома и вынес металлические трубы. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья.

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Прибывшие на место патрульные увидел, что у соседнего дома по указанному адресу, «гулял» неизвестный мужчина в грязной одежде и резиновых перчатках. Увидев патрульных, он начал убегать, но все же был задержан.

В отделении стало известно, что подозреваемый ранее уже был судимый.