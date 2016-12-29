На новогоднем турнире по вольной борьбе среди юношей и девушек двое запорожцев завоевали призовые места (ФОТО)

В субботу, 24 декабря в Токмаке (Запорожская область) состоялся XV традиционный Новогодний турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек. Об этом сообщает официальный сайт клуба «ХортА».

Участие приняли 252 спортсмена в составе 23 команд из разных городов Украины.

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Так, за медали боролись запорожские спортсмены из клуба «Хорт» (Василивка):

Антон Чепур — в весовой категории 58 кг уверенно выиграл четыре поединка и стал обладателем золотой медали;

Владислав Прынь — в весе 32 кг, выиграв три поединка, уверенно добрался до полуфинала. Но выйти в финал ему так и не удалось, но смог завоевать бронзовую медаль.

Вероника Причиненко (27 кг) и Никита Тахтаров (54 кг), еще двое представителей от команды «Хорт» — остановились, всего в одном шаге от медали — пятыми в своих возрастных и весовых категориях.