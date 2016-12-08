На Металлургов уличный грабитель, ударив металлической трубой прохожего, отобрал у него сумку (ФОТО)

Сотрудники Патрульной полиции Запорожья поймали и задержали уличного грабителя, который совершил нападение в центре города. Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня ночью в полицию обратился прохожий, который стал жертвой ограбления на проспекте Соборном в районе остановки «Проспект Металлургов».

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Как рассказал правоохранителям потерпевший, неизвестный ударил его по голове металлической трубой, после чего, схватив сумку с мобильным телефоном, скрылся с места преступления. Во время отработки близлежащей территории патрульные заметили мужчину разгуливавшего с металлической трубой. Заметив полицейских подозреваемый попытался скрыться, но его задержали. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.