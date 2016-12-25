На проспекте Соборном задержали трио любителей выпить «на халяву» (ФОТО)

В пятницу, 23 декабря, около 2:00 часов ночи, возле открытого киосков по продаже напитков и продуктов питания на проспекте Соборной, полицейские заметил трех молодых людей, которые подозрительно себя вели.

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Во время поверхностного осмотра киоска инспекторы обнаружили, что холодильник с напитками был открыт и часть напитков и соков были изъяты от туда. При допросе молодых людей, почему открытый холодильник и напитки лежат рядом, точного ответа дать не смогли.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Вознесенского отделения полиции для выяснения обстоятельств.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья.