На проспекте Соборном пьяный пешеход попал под колеса легкового авто

Вчера, около 16:40 на перекрестке улицы Чекистов и проспекте Соборном легковое авто сбило пьяного пешехода. Сообщает Анатолий Сидоренко, Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».

Так, у пострадавшего, мужчины лет 50-ти, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму открытый перелом левой голени и закрытый перелом правой голени.

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Госпитализировали потерпевшего в городскую больницу в отделение совмещенной травмы.