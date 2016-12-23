На улице Победы под колеса автомобиля угодила бездомная женщина

Вчера на улице Победы под колеса легкового автомобиля угодила бездомная женщина. Об этом сообщает глава Независимого профсоюза врачей скорой помощи Анатолий Сидоренко.
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Инцидент произошел вечером 22 декабря. В результате женщину в возрасте около 50-лет доставили в городскую клиническую больницу. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, забой головного мозга, травмы живота и грудной клетки, переломы голени обеих ног, а также состояние алкогольного опьянения.