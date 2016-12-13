На Хортице произошло тройное ДТП

На острове Хортица на кольце под недостроенным мостом через Днепр произошло тройное ДТП. Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Запорожской области, авария произошла вчера в 20:30.

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На этом участке дороги столкнулось три автомобиля: ЗАЗ, Ланос и Шевроле Авео. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Ланос, а также водитель и пассажиры ЗАЗ.

49-летняя женщина-водитель Ланоса был госпитализирован в пятую городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей лица, левого бедра, левого плеча.

27-летний водитель «ЗАЗ» отделался ушибом правого колена и отказался от госпитализации.

29-летний пассажир автомобиля «ЗАЗ» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб голови и закрытую травму живота, а также, возможно, закрытый перелом шейного отдела позвоночника. Его госпитализировали в пятую городскую больницу.

35-летний пассажир «ЗАЗ» был госпитализирован в пятую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом лба, равной раной верхнего левого века, а также ушибом мягких тканей спины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.