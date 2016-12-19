На этой неделе запорожцев приглашают посетить открытие новогодних елок города

На этой неделе пройдет открытие главной елки Запорожья, области и районных зеленых красавиц, установленных к Новогодним и Рождественским праздникам.

19 декабря в 15:00 пройдет открытие елки на площади Фестивальной, а на площади Маяковского в 17:00.

19 декабря в 11:00 откроют ёлку в Днепровском районе, в сквере имени И. Гутника-Залужного.

19 декабря в 13:00 — открытие ёлки Вознесеновского районе, расположенной возле цирка.

В Коммунарском районе ёлку откроют 19 декабря в 15:00 возле здания районной администрации.

20 декабря открытие ёлок в трёх районах:

в 14:00 — в Заводском районе, возле здания районной администрации;

в 14:00 — в Хортицком районе, в районе остановки транспорта ул. Лахтинская;

в 14:30 — в сквере по ул. Бочарова в Шевченковском районе.

22 декабря в 11:00 состоится открытие ёлки Александровского района, в сквере Александровском.