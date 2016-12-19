На этой неделе запорожцев приглашают посетить открытие новогодних елок города

На этой неделе пройдет открытие главной елки Запорожья, области и районных зеленых красавиц, установленных к Новогодним и Рождественским праздникам.
19 декабря в 15:00 пройдет открытие елки на площади Фестивальной, а на площади Маяковского в 17:00.
19 декабря в 11:00 откроют ёлку в Днепровском районе, в сквере имени И. Гутника-Залужного.
19 декабря в 13:00 — открытие ёлки Вознесеновского районе, расположенной возле цирка.
В Коммунарском районе ёлку откроют 19 декабря в 15:00 возле здания районной администрации.
20 декабря открытие ёлок в трёх районах:
22 декабря в 11:00 состоится открытие ёлки Александровского района, в сквере Александровском.