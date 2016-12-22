Некоторые улицы Заводского района Запорожья остались без горячей воды (АДРЕСА)

Сегодня, 22 декабря в Запорожье из-за ремонтных работ часть Заводского района осталась без горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба «Городские тепловые сети».

Так, с 22 декабря с 11:30 (до устранения) воды не будет по адресам:

ул. Союзная 36а, 34, 50, 52, 54, 73, 75, 77;

ул. Сеченова 64/48, 66, 68, 25а, 25б, 27а, 27б, 33а, 41а;

ул. Республиканская 51, 53, 55, 57, 63, 65, 69а, 71, 71а, 61а, 63а, 65а, 67а, 77, 79, 76, 78, 80, 84, 88, 90;

ул. Радиаторная 27, 27а, 33, 35, 37, 46, 48, 50;

ул. Демократична79-125, 62-78;

ул. Ласаль 61, 63;

ул. Алмазная 32, 38, 39, 44, 46, 48, 41, 45, 47, 49, 51, 55, 67;

ул. Запорожстроевская 2, 4, 6, 8;

ул. Л.Чайкиной 49, 51, 55, 57, 59, 61, 62, 64, 73;

ул. Теннисная 3, 5, 7, 11, 15, 17, 4, 6, 10, 12, 14, 16;

ул. Вроцлавская 3, 5, 7, 11, 13, 34;

ул. Историческая 73, 73а;

ул. Гончара 68, д / с167, 169, 273, 208, 179, 230, 4/12;

СШ №67;

РИК;

Пенсионный фонд;

Администрация Заводского района.

Районо.