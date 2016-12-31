Новогодняя сказка, или как запорожские Дед Мороз и Снегурочка творят волшебство (ФОТО)

Ежегодно весь мир, и Украина в том числе, отмечает новогодне-­рождественские праздники. Особенно эти праздники любят дети, ведь они ждут сказочного волшебника, который исполнит заветное желание. У большинства народностей волшебный персонаж, который дарит подарки, приходит на Рождество: Санта Клаус — в США, Йоулупукки — в Финляндии, Святой Василий — в Греции. В Украине, например, аналогом такого волшебника есть Святой Николай, который приносит подарки под подушку 19 декабря

Однако в постсоветских странах также существуют сказочный волшебник Дед Мороз и его помощница-внучка Снегурочка. Сейчас в Украине на волне декоммунизации хотят избавиться от Деда Мороза и Снегурочки, как от советских персонажей. В этом году, к примеру, на открытии главной елки Украины на Софийской площади в Киеве гостей встречал Святой Николай, а не Дед Мороз. Но в этих порывах отсечь все советское прошлое мы забываем об одном – дети верят в волшебство, в Деда Мороза и Снегурочку, и им совершенно все равно, что эти персонажи — пережиток советского прошлого.

Именно о вере в волшебство, о создании сказки журналист газеты «Верже» решила побеседовать непосредственно с Дедом Морозом и Снегурочкой – Евгенией Инской и Олегом Красиным.

— Как вы начали работать в этой сфере?

— Я работаю в этой сфере с 2004 года, – рассказывает Евгения. — Сначала работала на фирму, но она переехала в Киев. И, как говорится, цирк уехал, а клоуны остались. Это было неким толчком для старта самостоятельной карьеры.

У меня были разные партнеры Деды Морозы, но однажды я нашла отличного артиста, который имел хорошо поставленный голос и статуру. Однако он меня подвел. За две недели до новогоднего сезона, когда практически все дни были расписаны, он пошел туда, где заработать можно было больше. Отчаяние зашкаливало. Я просто не знала, что делать, и мой муж предложил себя на замену. Мы с ним очень плотно репетировали, каждый день, и у него все получилось.

— Мы — муж и жена, и мне просто некуда деваться, – смеется Олег.

— На протяжении года кем вы работаете?

— На протяжении года я работаю ведущей, а муж — звукорежиссером. Мы работаем и в паре, и по отдельности. Ведь у него есть свои заказы, а у меня ­ свои. Но чаще, конечно, праздники проводим совместно, – говорит Евгения.

— Расскажите о рабочем процессе. Как происходит волшебство?

— Встречают нас сначала не дети, а заказчики, – говорит Олег.— Выдают подарок, напоминают нам, сколько в доме детей, как кого зовут. Если их больше трех, то Дедушка Мороз иногда может забыть имена ­ он ведь старенький. Поэтому на протяжении праздника знакомится еще раз, но уже в шуточной форме.

— Вообще у нас есть разные по продолжительности программы, – слово берет Евгения. — Для дома – 15 минут и полчаса. Бывает еще час, но мы такое практикуем редко. Многие по городу начинают от 15 минут отказываться. Это происходит из-­за экономического вопроса – выгодно ли это? Что касается нас, то мы 15-­минутки любим. Однажды у нас был случай, когда позвонил парень, который хотел сделать для своей девушки сюрприз. Мы ему говорим, что у нас есть 15 и 30 минут. Парень же отвечает: а не могли бы мы сделать поздравление на пять минут — прийти, поздравить, вручить подарок и уйти. Мы сказали, что можем, и вот уже второй год катаем программу под названием «экспресс-­поздравление».

Теперь рассказываю, как все происходит поэтапно. Мы приезжаем, стучим в квартиру, нас встречает ребенок. Дедушка с ним здоровается, далее у нас приветственный момент, а потом набор игр: музыкальные, реквизитные, хоровод, стихотворение и фото на память.

— Какая возрастная аудитория, с которой вы работаете?

— В этом году у нас будет самый маленький заказчик – ребенку 8 месяцев, – говорит Евгения. — Но нас заказывают не на игры и поздравления, а на фотосессию.

В среднем возраст начинается от двух лет и заканчивается возрастом, когда дети еще верят. Но у нас есть одна семья, которую я лично поздравляю уже лет 10. Я видела, как растет первый ребенок, как мама его ходила беременная, как потом она уже со вторым ребенком на ручках, как второй уже выбегает к нам с распростертыми объятиями. Конечно, на протяжении этих лет мы поздравляли и старшего, и младшего. Так вот старший до сих пор верит. Ему уже в школе говорят сверстники, что это неправда, что Деда Мороза не существует, но он уперто продолжает верить, – улыбается Снегурочка.

— В связи с тем, что дети сейчас идут в ногу со временем, есть ли у вас какие-то игры, конкурсы, основанные на современных технологиях?

— Мы в стихах, в речи стараемся вспоминать все, что детям сейчас интересно, например, мультяшных героев, – отвечает Олег. — Насчет гаджетов, то у нас есть одна фишка, которую мы иногда проводим – зажигаем елку при помощи специального приспособления.

Был забавный случай, связанный с этой «фишкой». Приходим мы в семью, выступаем, елка не горит, куча народа была (несколько семей). Нас вышла встречать старшая дочка, которой мы рассказали, что и куда надо включить, чтобы «фишка» удалась. Мы играем в игру с детьми, и для того, чтобы елка зажглась, нужно громко похлопать. Тут папа думает, что нужно включить елку в розетку, но Дедушка Мороз говорит, что нет, папа, не надо, тут волшебство. Папа на нас так с ехидцей в глазах посмотрел, но отошел. Дети хлопают, елка зажигается, и папа от удивления падает в кресло. Потом дети дуют на елку, и она гаснет. Представляете, у папы в его доме его гирлянда зажглась из-­за хлопков сказочных героев! Конечно, папа был в полном шоке. Потом он до конца нашего представления ходил вокруг елки и хлопал.

— Расскажите еще какие­то интересные случаи из практики.

— Был один случай, когда мы пришли в семью, заказывавшую нас не первый год, но дети у них уже выросли, перестали верить, а нас позвали просто повеселиться, – рассказывает Евгения. — Стихи мы послушали, в игры поиграли, и настал момент вручения подарков. Дедушка Мороз дарит подарок ребенку, ребенок смотрит, поворачивается к маме и выдает: «Мама, ну я же не это хотела».

Вообще смешных случаев бывает очень много. Однажды мы были на празднике, где много детей, и дошла очередь до стихов. Все рассказали, а один мальчик спрашивает: «А что вам рассказать?». Я говорю ему: «Давай «Бородино»!». Ну, мне показалось, что довольно логично под Новый год рассказывать зимние стихи, а здесь такой вопрос. И ребенок на полном серьезе начинает: «Скажи-­ка, дядя, ведь недаром…».

Еще был случай, когда мы приехали, нам дают подарок и говорят, что девочка именно это хотела. Мы засунули презент в мешок, времени на разглядывание, что это, нет. Программа прошла, дошло время до подарков, Дед Мороз читает письмо. Мы, кстати, всегда делаем акцент на письма, ведь дети не зря их пишут, мы же по этому письму и находим адрес. Так вот, в письме ребенок пишет: «Дорогой Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, собачку в сумочке». Дед говорит, мол, да, есть собачка в сумочке. Достает подарок из мешка, а там кот в сумочке. Я поворачиваюсь к Деду: «Дедушка, там точно собачка?». Ответ: «Да, собачка, внучка, собачка, как и просили».

Или вот еще. Буквально сегодня звонит заказчик и спрашивает: «А у вас синий костюм или красный?». Мы отвечаем, что красный. Заказчик: «Ну, хорошо, а то у нас ребенок в синий костюм не верит».

— Были ли какие­либо разочарования или грустные моменты?

— Да, было разочарование у ребенка, – отвечает Евгения. — Один раз мы пришли, читаем письмо, а в нем ребенок написал, что хочет клетку для хомячка, а клетки у нас в мешке нет. Оказалось, родители подумали, что клетка для мешка слишком большая, и решили положить ее под елку ночью. Мы прочитали письмо, достаем из мешка конфеты, которые нам вручили родители, а ребенок начинает плакать, ведь он хотел клетку. Мы, конечно, ситуацию направили в позитивное русло, сказали малышу, что клетку принесем под елку и все в этом духе. Однако настроение уже было испорчено и у ребенка, и у нас. Теперь мы каждый раз говорим заказчикам, что если у них клетка для хомячка, то давайте нам, мешок большой, она поместится.

— Как вы сами отмечаете Новый год?

— Мы стараемся поддерживать традицию, что Новый год – это семейный праздник и отмечать его надо в кругу семьи, – говорит Дед Мороз. — Но был один год, когда мы встречали праздник на трассе в машине. Тогда был ужасный гололед, снегопад, мы очень выбились из графика, но все-­таки всех поздравили, хоть и с опозданием, а сами встретили Новый год в авто.

— Нравится ли такая деятельность, по душе занятие?

— Мне очень нравится, – улыбается Олег. — Именно не корпоративы, а поздравление детей дома. Это непередаваемое ощущение, когда заходишь в квартиру, видишь радостный взгляд ребенка, улыбку до ушей. Они так верят в Дедушку, рассказывают ему свои мечты, хвастают своими достижениями. Это дорогого стоит.

— Да, я полностью поддерживаю, – отвечает Евгения. — Когда ты приходишь к ребенку домой, он понимает, что уникален, что это именно к нему пришли Дед Мороз со Снегурочкой. Ребенок верит, его глаза светятся. Мы работаем не только потому, что это приносит прибыль, мы работаем в первую очередь из­-за этого сияющего взгляда ребенка, который никак невозможно подделать. Когда малыш верит в волшебство, в сказку, это непередаваемое ощущение, которое хочется испытывать снова и снова.

Екатерина РОЖДЕСТВЕНСКАЯ