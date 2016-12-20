В Запорожье появится новый маршрут автобуса с Южного на Бородинский

20.12.2016 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Сегодня, 20 декабря запустили новый маршрут автобуса №18, который будет двигаться из Южного микрорайона в Бородинский микрорайон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Запорожья.

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Новый автобус рассчитан на 100 пассажиров. Стоимость проезда на таком транспортном средстве будет стоить три гривны, для льготников соответственно бесплатно.

Также сегодня на троллейбусный маршрут №3 вышли еще три дополнительных троллейбуса «Шкода».

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