В Запорожье появится новый маршрут автобуса с Южного на Бородинский

Сегодня, 20 декабря запустили новый маршрут автобуса №18, который будет двигаться из Южного микрорайона в Бородинский микрорайон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Запорожья.

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Новый автобус рассчитан на 100 пассажиров. Стоимость проезда на таком транспортном средстве будет стоить три гривны, для льготников соответственно бесплатно.

Также сегодня на троллейбусный маршрут №3 вышли еще три дополнительных троллейбуса «Шкода».