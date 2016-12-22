Облпрокурор Романов жестко раскритиковал работу местных прокуратур

Глава Запорожской областной прокуратуры Валерий Романов выступил с критикой работы местных прокуратур в вопросе расследования злоупотреблений в земельной сфере. Об этом он сообщил на открытом совещании Запорожской областной прокуратуры и Национальной полиции Запорожской области.

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По его словам, местные прокуратуры начали 136 уголовных производств по фактам злоупотреблений в земельной сфере, однако в суд было направленно лишь одно дело. Из-за этого виновные лица не привлекаются к уголовной ответственности, нет взысканий штрафов, что приводит к тому, что эта земля не приносит доходы.