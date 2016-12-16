Обнаружены новые подробности в расследовании убийства 23-летней девушки

Как ранее сообщал Информационный портал «Верже», 13 декабря в Запорожской области похитили 23-летнюю девушку и убили ее.

Пресс-служба ГУНП в Запорожской области информирует, что в ходе расследования, которое было открыто по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ст.115 (умышленное убийство) УКУ, следователи установили и другие преступления, совершенные подозреваемым.

Так, 14 декабря 35-летний мужчина, находясь возле кладбища в селе Новостепнянское, силой посадил потерпевшую в свою машину, тем самым лишив ее свободы.

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По этому правоохранители начали досудебное расследование по признакам ч.4 ст.187 (разбой) и ч.1 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. За эти правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет и до пожизненного.