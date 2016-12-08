Одному из водно-болотных угодьев Запорожской области присвоили статус международного значения

В Запорожской области водно-болотное угодье «Заплава Семь маяков» включили в список Рамсарских в Украине, что имеет международное значение.

Данное решение было принято Секретариатом Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, и присвоил ему номер 2273.

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Уникальность угодья, расположенного в пределах Запорожской области в нижнем течении Днепра в месте впадения реки Маячки, заключается в том, что на относительно малой территории существует большое разнообразие биотопов.

Водно-болотное угодье имеет площадь 2140 га и является частью территории Национального природного парка «Великий Луг».