«Оливье», мандарины и шампанское: во сколько обойдется праздник

Елка, мандарины, салат «Оливье», «шампанское» и гирлянды — главные атрибуты зимних праздников. Без них Новый год — не Новый год. Вот только во сколько обойдутся праздничный стол, лесная красавица и ее украшения, а также подарки взрослым и детям? Учитывая «кусающиеся» цены, можно смело говорить, что встреча года Красного Огненного Петуха обойдется в тысячу гривен, как минимум. Безусловно, каждый будет экономить на чем-то, чтобы празднование не оставило без копейки семью. К тому же, после Нового года — еще и Рождество, и Старый Новый год. Во сколько же обойдется празднование Нового 2017 года? Как его встретить и не разориться?

Где отпраздновать?

Праздновать Новый год в нашей стране принято в большом семейном кругу. Но что делать, если душа просит праздника не в тех четырех стенах, которые вы видите 364 дня в году, а, к примеру, в другой области или в развлекательном заведении, или на съемной квартире? Мы разузнали, во сколько может обойтись встреча 2017 вне дома.

Так, самым дорогим новогодним туром является поездка во Львов — 4500 гривен для взрослых, дети до 12 лет — 4050 гривен. В стоимость входит питание, проживание в 2­-местных номерах с удобствами и ТВ, а также экскурсии. Чуть дешевле новогодний тур в Каменец­-Подольский — 3300 гривен взрослому, 2750 — детям до 12 лет. В стоимость входят питание, 2­-3-­местный номер со всеми удобствами и экскурсия. За тур в город у моря — Одессу взрослому придется заплатить 2990 гривен, для детей до 6 лет — 2690, до 3-­х лет — бесплатно. В стоимость входят питание, проживание в 2­местном номере с удобствами и ТВ, две экскурсии. Самым дешевым в нашем списке оказался тур в село Верховина в Карпатах. За него придется выложить 2500 гривен плюс проезд до Львова. В стоимость входят питание, 2­-3-­местный номер со всеми удобствами в гуцульских усадьбах зеленого туризма. Новогодний банкет тоже входит в стоимость путевки и проходит под выступления фольклорной капеллы «Довбушова тайстра». Также участники банкета пройдут мастер-­класс по гуцульским танцам и коломыйкам, а в конце банкета — посвящение в гуцулы.

Отметить Новый год ярко и красочно можно и в городе. Кафе, бары, рестораны, ночные клубы и развлекательные комплексы предлагают свои услуги. В среднем новогодняя ночь запорожцам обойдется от 800 гривен с человека и выше в заведениях, где есть кухня. А вот забронировать стол в ночном клубе стоит от 500 гривен.

Если же вы хотите снять квартиру на одну новогоднюю ночь, то стоимость варьируется от 200 до 450 гривен за сутки. Цена, конечно же, зависит от того, в каком районе находится жилое помещение, а также от количества комнат. Владельцы квартиры просят заказывать ее минимум на 2 часа. Вариант: «Мы приедем в полдвенадцатого, выпьем шампанского в полночь, а затем поедем гулять дальше» не работает. Также стоит учесть, что о съеме жилого помещения на 31 декабря нужно подумать заранее. Ко времени «Ч» и квартир будет мало, и цена взлетит «до небес».

Помните, туры, квартиры и столики в развлекательных заведения лучше заказывать заранее! К Новому году цены могут стать выше.

Подарки и новогодние услуги

Какой же Новый год без Деда Мороза и Снегурочки?! Для мальчишек и девчонок это самые желанные гости на праздники. К их приходу малыши учат стишки, песни и танцы. А взамен ребята ждут подарки, причем не только куклы, машинки, игрушки, но и сладости. Новогодняя коробочка вкусностей обойдется минимум в 40 гривен за 300 граммов, а вот за 600 граммов придется заплатить почти сотню. Учитывая такие цены и не очень богатый ассортимент вкусностей в коробочке, родные могут сами создать сладкий праздничный подарок из любимых лакомств чада.

Праздничный утренник мамам и папам обойдется в 150 гривен. В стоимость входит подарок малышам. За представление родителям придется выложить от 25 до 40 гривен. «Елка-­2017» в театрах стоит от 35 до 90 гривен. А вот покупка новогоднего наряда для мальчишек и девчонок в возрасте от 2 до 12 лет обойдется минимум в 250 гривен в сутки. Аренда стартует от 65 гривен. Покупка костюма Снегурочки и Деда Мороза для взрослого обойдется в 2000 гривен, аренда — от 250.

Что касается Деда Мороза и Снегурочки, которые приходят на дом, то их выезд до 31 декабря обойдется минимум в 200 гривен, в Новый год цена вырастет до 500. От 400 до 2000 гривен за час будет стоить вызов Деда Мороза со Снегурочкой на взрослую вечеринку. За то, что сказочный персонаж появится в вашей квартире, к примеру, через окно, нужно будет доплатить. Услуга Деда Мороза-­альпиниста до 29 декабря стоит 700 гривен, если у вас один ребенок. Двое детей мамам и папам обойдутся в тысячу гривен. С 29 числа и дальше цена вырастет до 1000 и 1500 гривен, соответственно. Все действие занимает около часа. В комнате дедушка с бородой пробудет 15 минут. За это время малыш расскажет стишок, а сказочный персонаж вручит ему подарок, который родители приобрели заранее.

Фотограф в новогоднюю ночь обойдется минимум в 800 гривен за час.

Новогодний стол

«Всего самого вкусненького, да побольше!» — девиз украинцев о новогоднем застолье. Поэтому все сметается с прилавков порой без разбора. В свою очередь продавцы пользуются предновогодней эйфорией покупателей и продают втридорога. Эксперты дают советы, что купить сейчас, а с чем можно повременить. Покупку мясных и рыбных продуктов можно отложить. По словам специалистов, сейчас экспорта свинины и рыбы из Украины фактически нет, поэтому продукт остается на внутреннем рынке. В среднем килограмм свинины можно будет приобрести за 70 гривен. Не подорожают также отечественные овощи — собран хороший урожай. А вот покупку цитрусовых и не сезонных овощей откладывать не стоит. К 31 декабря эти продукты могут подняться в цене на 20%. И это при условии, что курс гривны будет стабилен.

В целом, по прогнозам экспертов, цены на продукты будут повышаться только на рынках, а вот супермаркеты и магазины будут соревноваться между собой — кто предложит большую скидку. Покупателям остается только следить за акциями, внимательно читать условия и проверять срок годности товара.

Во сколько же обойдется новогодний стол, если скупиться сейчас*? В расчет мы взяли только основные продукты.