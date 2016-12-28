Опубликован график работы торговых центров и супермаркетов в новогодние праздники

28.12.2016 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

В Запорожье стало известно время работы торговых центров и супермаркетов в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Запорожья.

График работы на 31 декабря:

  • ООО ТК «Эконом плюс» — по графику;
  • ПАО ТВЦ «Украина» — с 9:00-20:00;
  • Магазин «Апельмон» — с 8:00 до 21:00;
  • Магазин «Копейка» — 8:00-20:00;
  • Магазины «ССС…» — 8:00-16:00;
  • Магазин «Ситий муж» — 8:00-21.00;
  • ТЦ «Афина» — 9:00-19:00;
  • ТЦ «Фортуна» — 9:00-18:00;
  • ООО «АТБ-Маркет» — Круглосуточные магазины работают без изменений — 8:00-22:00;
  • ООО «Билла-Украина» — 8:00-23:00;
  • ООО «Фоззи-Фуд» — Круглосуточные магазины работают без изменений — 7:00-22:30;
  • ООО «Ашан Украина Гипермаркет» — 7:30-18:00;
  • ООО «Метро Кэш энд Керри Украина» — 8:00-20:00;
  • Строительный супермаркет «Эпицентр» — 8:00-20:00;
  • Строительный супермаркет «Новая линия» — 8:00-19:00;
  • ООО «Велика Кишеня» — 8:00-23:00;
  • ТЦ «Империя» — 10.00-18:00;
  • Магазины «Брусничка» — 7:00-22:00;
  • Магазины «Мида» — 9:00-16:00;
  • Магазины «Эльдорадо» — 9:00-21:00.

График работы на 1 января:

  • ООО ТК «Эконом плюс» — по графику;
  • ПАО ТВЦ «Украина» — выходной;
  • Магазин «Апельмон» — с 11:00 до 21:00;
  • Магазин «Копейка» — 11:00-22:00;
  • Магазины «ССС..» — выходной;
  • Магазин «Ситий муж» — 13:00-21.00;
  • ТЦ «Афина» — выходной;
  • ТЦ «Фортуна» — выходной;
  • ООО «АТБ-Маркет» — Круглосуточные магазины работают без изменений — 10:00-22:00;
  • ООО «Билла-Украина» — 12:00-22:00;
  • ООО «Фоззи-Фуд» — Круглосуточные магазины работают без изменений — 10:00-23:00;
  • ООО «Ашан Украина Гипермаркет» — выходной;
  • ООО «Метро Кэш энд Керри Украина» — выходной;
  • Строительный супермаркет «Эпицентр» — выходной;
  • Строительный супермаркет «Новая линия» — выходной;
  • ООО «Велика Кишеня» — 8:00-23:00;
  • ТЦ «Империя» — выходной;
  • Магазины «Брусничка» — 10:00-22:00;
  • Магазины «Мида» — выходной;
  • Магазины «Эльдорадо» — выходной.

График работы 6 января:

  • ООО ТК «Эконом плюс» — по графику;
  • ПАО ТВЦ «Украина» — с 9:00-20:00;
  • Магазин «Апельмон» — с 8:00 до 21:00;
  • Магазин «Копейка» — 8:00-20:00;
  • Магазины «ССС…» — 8:00-16:00;
  • Магазин «Ситий муж» — 8:00-21.00;
  • ТЦ «Афина» — 9:00-19:00;
  • ТЦ «Фортуна» — 9:00-19:00;
  • ООО «АТБ-Маркет» — Круглосуточные магазины работают без изменений — 8:00-22:00;
  • ООО «Билла-Украина» — 8:00-23:00;
  • ООО «Фоззи-Фуд» — за графиком;
  • ООО «Ашан Украина Гипермаркет» — 8:00-22:00;
  • ООО «Метро Кэш энд Керри Украина» — 8:00-18:00;
  • Строительный супермаркет «Эпицентр» — 8:00-20:00;
  • Строительный супермаркет «Новая линия» — 9:00-18:00;
  • ООО «Велика Кишеня» — 8:00-23:00;
  • ТЦ «Империя» — 10.00-18:00;
  • Магазины «Брусничка» — 7:00-22:00;
  • Магазины «Мида» — за графиком;
  • Магазины «Эльдорадо» — 9:00-21:00.

График работы на 7 января:

  • ООО ТК «Эконом плюс» — по графику;
  • ПАО ТВЦ «Украина» — 9:00-20:00;
  • Магазин «Апельмон» — с 8:00-21:00;
  • Магазин «Копейка» — 8:00-22:00;
  • Магазины «ССС..» — выходной;
  • Магазин «Ситий муж» — 8:00-21.00;
  • ТЦ «Афина» — выходной;
  • ТЦ «Фортуна» — 9:00-21:00;
  • ООО «АТБ-Маркет» — Круглосуточные магазины работают без изменений — 8:00-22:00;
  • ООО «Билла-Украина» — 8:00-23:00;
  • ООО «Фоззи-Фуд» — за графиком;
  • ООО «Ашан Украина Гипермаркет» — 8:00-22:00;
  • ООО «Метро Кэш энд Керри Украина» — 8:00-18:00;
  • Строительный супермаркет «Эпицентр» — выходной;
  • Строительный супермаркет «Новая линия» — выходной;
  • ООО «Велика Кишеня» — 8:00-23:00;
  • ТЦ «Империя» — 10:00-18:00;
  • Магазины «Брусничка» — 8:00-22:00;
  • Магазины «Мида» — за графиком;
  • Магазины «Эльдорадо» — 9:00-21:00.

 

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