Ортопеды Запорожской облбольницы: «Эндопротезирование — шанс жить счастливой жизнью, а не доживать»

Когда сустав разрушен болезнью, у пациентов всего два выхода: или инвалидная коляска и постоянная жизнь с болью, или эндопротезирование. Валентина Яковлевна, жительница пгт Балабино целых три года терпела боль, и только с помощью специалистов клиники ортопедии и спортивной травмы смогла от нее избавиться. Сейчас 75-летняя пациентка заново учиться держаться на ногах, делает первые шаги после операции по замене сустава.

Артроз левого тазобедренного сустава четвертой – последней стадии привел измученную болью и бессилием пациентку в клинику ортопедии, артрологии и спортивной травмы. Благодаря выездному консультативному приему специалистов Запорожской облбольницы в пгт Балабино женщина попала на прием к врачу-ортопеду – Ивану Забелину, заведующему клиникой. До этого, побывав на депутатском приеме председателя облсовета Григория Самардака и заручившись его поддержкой, она смогла рассчитывать на бюджетное эндопротезирование разрушенного болезнью сустава по программе «Назустріч людям».

«Больше 10 лет у меня проблемы с суставами, последние три стали для меня адом: постоянная неуемная боль и инвалидная коляска были моими постоянными спутниками. Я не могла ходить даже по дому, родственники соорудили для меня манеж, чтобы я кое-как могла передвигаться. Обезболивающие уже не помогали, но денег на операцию у меня, пенсионерки, не было», — рассказывает о своей проблеме женщина.

Выездной прием стал настоящим спасением для жительницы Балабино

О приезде Григория Самардака в Балабино Валентина Яковлевна узнала из объявления, которое прочитал ее сын. Именно он и поехал просить помощи у Григория Викторовича. Встретив полное понимание от председателя облсовета, и получив информацию, что ожидается выезд специалистов Запорожской облбольницы, сын Валентины Яковлевны «ухватился» за эту возможность.

«На приеме Иван Забелин, заведующий клиникой, подтвердил все мои опасения – нужна была операция по замене сустава. Он мне сказал, что уже слишком много времени потеряно и посоветовал немедленно ложиться на операцию. Если бы я сразу обратилась за помощью в клинику ортопедии и спортивной травмы, то не страдала бы от жуткой боли и могла бы ходить, а не ползать, опираясь на стулья, как я привыкла», — сетует пациентка.

Спустя неделю после выездного приема Валентину Яковлевну успешно прооперировали в Запорожской областной больнице. Ее лечащий врач и хирург клиники ортопедии и спортивной травмы Сергей Красноперов рассказал нам о тонкостях проведенного эндопротезирования: «Валентина Яковлевна госпитализировалась в клинику с жалобами на сильную боль в левом тазобедренном суставе, его деформацию и ограничение движения. С учетом всех индивидуальных особенностей для женщины был подобран соответствующий протез и успешно проведена замена разрушенного сустава на искусственный. Такая операция позволит ей в ближайшее время вернуться к привычной активной жизни и навсегда забыть о боли, сковывающей ногу».

Эндопротезирование в пожилом возрасте – шанс избежать инвалидности

Стоит отметить, что в клинике ортопедии, артрологии и спортивной травмы занимаются эндопротезированием около 40 лет и устанавливают практически все виды эндопротезов, которые существуют на рынке Украины. Клиника является одной из крупнейших на территории не только Запорожской области, но и Украины в целом. Здесь сосредоточены передовые методики лечения суставов, современное оборудование и высокий профессионализм врачей, которые ежегодно совершенствуют свои навыки в европейских и американских клиниках. Все это позволяет с уверенностью говорить, что каждый пациент клиники может быть уверен в успешном исходе его лечения.

Случай Валентины Яковлевны красноречивое тому подтверждение. Спустя 12 дней после эндопротезирования тазобедренного сустава 75-летняя женщина признается, что чувствует себя другим человеком.

«Уже на следующий день после операции я смогла встать на ноги под чутким руководством реабилитолога, сделала пару шагов возле кровати. Я не могла поверить своим ощущениям – нога больше не болела, такое непривычное чувство впервые за три последних года моей жизни, — еле сдерживая слезы, говорит пациентка. – Я так благодарна, моему врачу Сергею Николаевичу и всей команде клиники за то, что избавили меня от этой сумасшедшей боли. Они окружили меня заботой и вниманием, истинные профессионалы своего дела и невероятно добрые, отзывчивые люди. Спасибо председателю областного совета за такую инициативу, за то, что проникся моей бедой и не отказал в помощи. Я неустанно благодарю Бога, что попала на этот прием и получила шанс снова ходить, а не доживать свою жизнь в инвалидной коляске».