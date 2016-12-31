Осторожно, реклама на дорогах или как мешают яркие билборды водителю за рулем (ФОТО)

«Продам, куплю, приглашаю, поздравляю…» — каких только билбордов, бэклайтов, ситилайтов, растяжек и прочих рекламных носителей не встретишь вдоль автодорог. И все бы ничего, вот только такие рекламы не только делают внешний вид улиц непривлекательным, но и нередко мешают и отвлекают водителей. Впрочем, пассажиры, да и прохожие тоже не в восторге от такого “украшения»

«Чем ярче и необычнее, тем лучше», — пожалуй, такой лозунг у создателей внешней рекламы. К примеру, не так давно девушка арендовала билборд, чтобы поздравить любимого. На фото была надпись: «С Днем рождения!», а на снимке запечатлена барышня в одной лишь шубе. А вот на Набережной магистрали до сих пор размещен билборд с рекламой автомобиля: бампер авто «выезжает» за размеры рекламного щита и «висит» над дорогой. Впрочем, и другие ситилайты с рекламой, которые «украшают» наши дороги, нередко удивляют своим содержанием и внешним видом.

Главная задача рекламщиков — привлечь внимание потенциальных клиентов любыми способами. А для этого нужно создать неординарную и «кричащую» рекламу, дабы на нее обратили внимание. Вот и бросаются они «во все тяжкие», наверное, не задумываясь о другой стороне медали рекламы у автодороги, то есть ДТП. К счастью, в 2016 году, по данным ГУ МВС Украины в Запорожской области, таких аварий не было. Безусловно, можно долго спорить и рассуждать о том, что плохому водителю все мешает, но не всегда дело в водителях.

О том, что ситилайты и билборды размещены буквально на каждом шагу, наверное, и говорить не стоит, достаточно прогуляться вдоль автодороги и убедиться в этом. Причина такого плотного «заселения» территории билбордами — выручка. Аренда одного щита размером 3×6 метров обходится минимум в 2600 гривен в месяц. А вот на Набережной магистрали рекламоноситель размером 3×4 стоит 3200 грн. Цена без учета НДС. К примеру, у одной из крупнейших фирм таких площадок для рекламы по области насчитывается 1720 штук. А подобных организаций по Запорожскому региону — с десяток точно. Помимо частников, часть щитов находится в собственности громады Запорожья. Соответственно, на их аренде город зарабатывает какие­-то средства. Но стоит отметить, что в приоритете такие площадки используются для размещения поздравлений от депутатов и мэра, рекламы госструктур и прочего.

В Украине неоднократно пытались запретить рекламу вдоль автодорог. Но ни разу дело до конца так и не было доведено. Последний раз — сентябрь 2015 года. Тогда 2 числа на сайте электронных петиций появился пост о «запрете установки рекламных щитов (билбордов) в границах городов и поселков городского типа». Правда, из 25 тысяч необходимых голосов было набрано только 130. Спустя почти три недели уже комитет Верховной Рады по вопросам транспорта поддержал законопроект, который запрещает размещение рекламных билбордов вдоль автомобильных дорог. Но дальше дело не пошло.

Кто в ответе за рекламные щиты?

Если внимательно почитать Закон Украины «О рекламе», можно понять, что большая часть рекламоносителей установлена с нарушениями. Так, по закону, чтобы у водителя была больше обзорность, рекламные щиты должны располагаться на расстоянии пяти метров от проезжей части, а их высота должна быть тоже пять метров. К тому же, на нижней части столба должна быть нанесена поперечная светоотражающая лента, чтобы водитель в темное время суток мог его видеть. Само собой разумеется, щиты не должны закрывать светофор, дорожные знаки и разметку. Если билборд установлен с нарушением Закона Украины «О рекламе», об этом информируется владелец этого рекламного щита. В установленные сроки он должен исправить нарушения, и если этого не произошло, то билборд могут демонтировать. Правда, это только по закону, а на практике такое происходит крайне редко.

Как нам рассказали в ГУ МВС Украины в Запорожской области, патрульная полиция обращает внимание «на все без исключения технические средства организации дорожного движения, в том числе и установленные рекламоносители. Если же они установлены с нарушениями, то правоохранители должны установить владельцев. В случаях отсутствия информации о владельцах — обратиться в органы местного самоуправления с требованием устранить выявленные недостатки. В случае невыполнения требования ответственное лицо привлекается к административной ответственности ­ от 20 до 25 необлагаемых минимальных доходов граждан и на должностных лиц, граждан — субъектов хозяйственной деятельности — от 30 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан». А по Закону Украины «О рекламе» «лица, виновные в нарушении законодательства о рекламе, несут дисциплинарную, гражданско­-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законом». Максимальный штраф — более 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, это решение принимается исключительно центральным органом исполнительной власти. Кроме того, контроль за соблюдением Закона «О рекламе» осуществляют центральные органы исполнительной власти.

Расклейка листовок запрещена!

Еще одно «украшение» города — расклеенные листовки на остановках, столбах, домах и деревьях. В департаменте инфраструктуры и благоустройства Запорожского городского совета уточнили: «На объектах благоустройства юридическим лицам (их филиалам, представительствам, отделениям), физическим лицам-­предпринимателям, а также гражданам запрещается: размещать объявления и информационно-­агитационные плакаты, рекламу, листовки и т.д. в не определенных специально для этого местах, размещать объявления, афиши на домах, столбах, заборах, деревьях и других не определенных для этого местах». То, что этих правил никто не придерживается, можно созерцать где угодно. В свою очередь, в Запорожской мэрии отмечают, что коммунальщики постоянно выходят в рейды по очистке города от «бумажных украшений». И в случае их выявления телефонные номера, указанные в объявлениях, вносятся в систему «Автодозвон» с приглашением в инспекцию для составления протокола по ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Согласно ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушения государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов влекут за собой наложение штрафа на граждан от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан — субъектов предпринимательской деятельности — от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан».

Наверное, не так велики штрафы, чтобы фирмы, занимающиеся распространением листовок, прекратили свою деятельность. На сайтах по поиску работы с завидной регулярностью появляются вакансии «Расклейщики объявлений», и найти данную подработку не составляет труда. К примеру, на одном из сайтов 16 декабря работодатель написал: «Требуются ответственные студенты на расклейку объявлений в свободное от учебы время, работа по несколько часов в день, оплата — от выклейки. Желательно проживающие в Хортицком районе. Расклейщики нужны всегда. 500 шт. — 110 грн. Клей наш». Впрочем, некоторые работодатели за расклейку и раздачу листовок готовы заплатить (по крайней мере, обещают) от 3000 до 5000 гривен.

Яна ПЕТРОВА