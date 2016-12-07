От уговоров до судебных дел: ликвидированное КП будет использовать всевозможные способы, чтобы вернуть деньги

Последние несколько месяцев запорожцы озадачены полученными двумя платежками на оплату услуг за обслуживание дома от ликвидированного КП «Основание» и действующего КП «Наш город»

Данная тема стала предметом обсуждения на пресс-конференции в Муниципальном пресс-центре. Нюансы оплаты коммунальных услуг запорожцам разъясняли директор абонентской службы КП «Наш город» Андрей Леонтьев, и.о. директора КП «Основание» Сергей Ращепкин.

Так как в октябре и ноябре большинство жителей Запорожья получили две платёжки об оплате услуг по обслуживанию дома и придомовой территории, именно этому вопросу спикеры уделили больше внимания.

Большинство запорожцев пребывают в недоумении, почему им пришлось оплачивать сразу две платежки разных предприятий, ведь с 1 сентября официально услуги по обслуживанию жилого фонда предоставляет КП «Наш город».

­— Первые счета потребителям мы выставили в октябре, по результатам работы за сентябрь – заявил Андрей Леонтьев.

— У нас и дальше будут печататься и разносится платежки только тем лицам, которые имеют задолженности перед КП «Основание», а остальным мы либо делаем возврат денег через кассу предприятия через заявление, либо, при нулевом балансе, просто не приносим счет», — объяснил Сергей Ращепкин.

Задолженность жителей города перед ликвидированным КП составляет более 140 миллионов гривен, а вот возврату подлежит всего 25 миллионов гривен. По словам Сергея Расщепкина, при отказе потребителей оплатить долг, КП «Основание» будет использовать всевозможные способы, чтобы вернуть деньги — от уговоров до судебных дел.

В то же время директор КП «Наш город» отмечает, что и на данный момент население оплачивает услуги по обслуживанию дома не в полном объеме.

— За прошедшие несколько месяцев работы КП «Наше місто» оплата коммунальных услуг за сентябрь была выполнена на 60%, за октябрь — уже 82%, без учета субсидий», – резюмировал Андрей Леонтьев.