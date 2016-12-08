Офтальмологи предупреждают: успех в лечении катаракты во многом зависит от своевременного обращения к специалистам

В офтальмологической практике нередки случаи, когда тяжелые болезни провоцируют резкое ухудшение зрения. Опара Владимир Васильевич, житель Приазовского района, практически за год ослеп после десятидневной комы и длительного восстановления в реанимации. Выкарабкавшись и победив тяжелый недуг, мужчина доверил «ремонтировать» глаза специалистам центра микрохирургии глаза Запорожской облбольницы.

Незрелая катаракта обоих глаз лишила автолюбителя, в прошлом начальника автоинспекции, любимого дела – вождения. 60-ти летний мужчина стал заложником болезни: не мог больше садиться за руль машины, смотреть телевизор, даже в магазине не мог ничего купить, так как не видел ценников.

«Жить в полной темноте очень страшно. Я многое пережил, тяжело болел, но нет ничего хуже, чем не видеть белого света. Более того, это очень влияет на нервную систему – становишься раздражительным, злым из-за собственного бессилия. От этого очень страдают родные и близкие, а ведь они ни в чем не виноваты. Так промучившись целый год, я начал искать пути решения своих проблем – с просьбой о помощи обратился к народному депутату Украины по 81 округу Валентирову Сергею Васильевичу. Он с полным пониманием отнесся к моей проблеме, и как пенсионеру МВД, оказал максимальное содействие в решении моих проблем со здоровьем. Сергей Васильевич порекомендовал мне обратиться к офтальмологам Запорожской областной больницы – спасибо ему за это», — с благодарностью говорит Владимир Васильевич.

Обследования в центре микрохирургии глаза Запорожской областной больницы показали, что без коррекции зрение мужчины не превышало 10% на обоих глазах. Такое критическое снижение зрения можно было исправить только с помощью операции по удалению катаракты.

«Владимир Васильевич обратился к нам с жалобами на снижение зрения. При осмотре у пациента также была выявлена особенность в виде большого астигматического компонента на левом глазу. Но это не стало преградой в лечении, ведь опыт специалистов нашего центра и разнообразие современных искусственных хрусталиков позволяет с помощью установки одной линзы скорректировать две проблемы одновременно. Поэтому операция по удалению катаракты – факоэмульсификация – прошла успешно, а установка мягкой торической интраокулярной линзы позволила добиться 100% восстановления зрительной функции левого глаза», — комментирует Наталья Унгурян, врач-офтальмолог высшей категории, заведующая центром микрохирургии глаза.

Уже на второй день после операции Владимир Васильевич хорошо видел, мир вокруг приобрел былые краски. Мужчина признается, что верил в положительный исход лечения, но такого результата даже представить себе не мог. Поэтому, спустя всего две недели вернулся в Запорожскую областную больницу, чтобы офтальмологи центра микрохирургии глаза вернули ему зрение и на втором глазу.

«Как говорят в народе, я жил «навпомацки» — это тяжело. Всего одна двадцатиминутная операция избавила меня от мучений. Признаюсь честно, что после всего пережитого побаивался операции, но по ощущениям – это как комариный укус, я даже почувствовать ничего не успел. У врачей этого отделения золотые руки, они вернули мне возможность видеть мир – это бесценно», — признается мужчина.

Вторая операция по замене помутневшего хрусталика тоже прошла успешно. Врачи признаются, что факоэмульсификация на сегодняшний день считается одной из самых безопасных, она почти не имеет противопоказаний и гарантирует практически пожизненный результат. Офтальмологи центра микрохирургии глаза имеют огромный опыт и идеально отточенные навыки проведения филигранных операций: с помощью малотравматичной методики, которая позволяет удалить мутный хрусталик ультразвуком через 2 мм прокол, и имплантировать в глаз мягкую интраокулярную линзу (искусственный хрусталик). Отметим, что хирурги отделения микрохирургии глаза во время таких операций применяют местную капельную анестезию, которая легко переносится даже пациентами с сосудистой и сердечной патологией.

Спустя 4 дня после второй операции Владимир Васильевич выписывается домой, благодаря своевременному обращению к специалистам Запорожской областной клинической больницы его зрение восстановилось полностью и больше болезнь глаз не сможет отравлять его жизнь.

«Я так благодарен всем, кто приложил руку к моему выздоровлению. Наталья Валерьевна [Унгурян], заведующая центром и Нина Степановна [Луценко], профессор который меня оперировала – большие профессионалы, – делиться пациент. — В отделении отличнейшая атмосфера, персонал очень внимательный и всегда приветливый. Такой чистоты и порядка, как здесь я еще не видел ни в одной государственной больнице. Невзирая на ранги, возраст и положение отношение специалистов ко всем одинаково хорошее, заботиться о нас, пациентах, как о маленьких детях. Скажу так, видеть окружающий мир – это удовольствие, не лишайте себя этого. Сегодня я выписываюсь и поеду домой за рулем самостоятельно – это заслуга врачей областной больницы, они подарили мне шанс снова видеть».