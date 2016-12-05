Патрульные поймали мужчину, укравшего обувь, кошельки, рюкзак и часы своих коллег (ФОТО)

Стажер одного из запорожских кафе подозревается в краже личных вещей своих коллег. Вечером 3 декабря в полиция обратился администратор одного из заведений города Запорожья. Он сообщил, правоохранителям, что стажер кафе обокрал его сотрудников. Подозреваемый скрылся с четырьмя кошельками, рюкзаком, часами и … парой ботинок.

Во время осмотра близлежащей территории с администратором заведения, патрульные заметили подозреваемого. 23-летний парень отрицал свою причастность к преступлению. Однако в его кармане полицейские нашли кошелек администратора заведения.

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Мужчину доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.