Пиротехники уничтожили ряд взрывоопасных предметов времен прошлых войн (ФОТО)

Вчера, 27 декабря пиротехники ГСЧС Запорожской области выявили и обезвредили взрывоопасные предметы времен прошлых войн недалеко от села Заветное, Каменско-Днепровского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

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Сотрудники ГСЧС изъяли 4 минометные мины калибра 82 мм, 2 минометные мины калибра 51 мм, 5 артиллерийских снарядов калибра 45 мм, 1 артиллерийский снаряд калибра 57 мм, 12 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, 3 артиллерийских снаряда калибра 105 мм, 1 артиллерийский снаряд калибра 122 мм и 2 гранаты РГД-33. Потом в специально отведенном месте ликвидировали их с соблюдением правил техники безопасности.