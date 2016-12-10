Пистолет vs игла: Запорожский мастер Елена Полночь поведала о секретах пирсинга

Пирсинг (с английского piercing — «прокол») – это форма модификации тела, создание прокола, в котором носят украшения. Пирсинг имеет очень древнюю историю. Например, у коренного населения Северной и Южной Америки проколы ушей могли символизировать принадлежность к определенному клану, пирсинг груди и гениталий играл религиозную функцию и помогал при общении со сверхъестественным, а в армии Римской империи пирсинг сосков был признаком мужества и использовался воинами для закрепления их туник. В современном мире пирсинг является просто одним из видов украшения своего тела. Насколько популярен пирсинг в Запорожье, что лучше — пистолет или игла, и какие риски несет неправильный уход за проколом, журналисту газеты «Верже» поведала мастер пирсинга Елена Полночь (Грищенко-Жигарева)

— Сколько лет вы занимаетесь пирсингом, и чем именно этот вид деятельности вас привлек?

— Пирсингом занимаюсь уже шесть лет. Я начинала с себя, просила подружек что­то себе проколоть. Потом надоело просить, и начала учиться самостоятельно, читала литературу, искала полезную информацию в интернете. Работала дома, и в один прекрасный день меня позвали сюда в салон. Немного позже я прошла обучение в Херсоне у одного из мастеров сети наших салонов.

— Расскажите о процессе пирсинга от начала до конца.

— Возьмем для примера то, что любят девочки — «Монро» либо «Мадонна» — прокол губы сверху, имитация родинки. До сих пор ведутся споры, как что называется в зависимости от расположения прокола.

Когда ко мне приходит клиент, мы обсуждаем, в каком месте будет сделан прокол, как он должен выглядеть, какое должно быть украшение. Некоторые девочки выбирают черные украшения, чтобы было похоже на родинку, другие — металл, шипы или камушки.

Я подсказываю, какую серьгу лучше взять по размеру, потому что первичный прокол отличается от уже зажившего. Надо учитывать то, что ткани отекают, поэтому выбираем сережку длинную, чтобы она не препятствовала заживлению. Конечно, с самого начала сережка будет смотреться не очень красиво, но приходится объяснять человеку, что здоровье превыше всего. В большинстве случаев клиенты соглашаются. Потом мы делаем зарисовку маркером, клиент видит, регулирует расположение, а я со своей стороны советую, как лучше будет смотреться, где быстрее заживет. Далее идет стерилизация рабочей поверхности, кожи, вторичная стерилизация инструментов (они постоянно находятся в дезинфицирующем растворе либо под ультрафиолетом). Прокол делается при помощи катетерной иглы. В основном на такой прокол ставятся лабреты. Такие изделия на внутренней стороне имеют плоскую шапочку, которая не цепляется ни за десну, ни за зубы, не мешает человеку, а с другой стороны — шип либо шарик. В конце все еще раз обрабатывается, я даю письменные и устные рекомендации и отпускаю человека, чтобы зажила рана. На протяжении всего процесса заживления я постоянно нахожусь на связи с клиентом. И люди у нас бывают не совсем ответственные, и в воздухе много чего летает, поэтому мало ли что может случиться. По желанию клиента мы через некоторое время меняем сережку на маленькую.

— Какие рекомендации вы даете?

— При пирсинге на губе необходимо полоскание ротовой полости «Хлоргексидином» либо «Мирамистином». Эти дезинфицирующие растворы промывают прокол. Человеку надо полоскать рот после сна, еды, питья, курения, чтобы прокол был чистый. А с внешней стороны прокола советую мазать «Левомеколем». Прокол категорически нельзя трогать грязными руками, не крутить, не снимать. Я сама по себе знаю, что постоянно кажется, будто что­то где­то отпало, надо потрогать, проверить, поэтому зеркало в помощь и мобильный телефон. Конечно, в зависимости от прокола рекомендации разные бывают, но костяк именно такой – промывание, мазать мазью и не трогать грязными руками.

— Какие есть риски?

­ В основном плохие последствия бывают в двух случаях: при неправильном уходе либо индивидуальной непереносимости металла. Я рекомендую медицинскую сталь и титан. Эти два металла лучше всего подходят под первичный прокол. Но иногда люди приходят ушки и пупы пробивать с серебром и золотом. Я объясняю человеку, что может не прижиться. Например, серебро имеет свойство окисляться, и потом весь этот мусор попадает в рану. Если человек после моих слов все равно настаивает на своей серьге, то ответственность за последствия этого решения полностью ложится на его плечи. Бывает, что даже титан и медицинская сталь не приживаются. Вот у меня был случай, когда пробивали клиентке пупок. Она сказала, что у нее непереносимость либо титана, либо медицинской стали. Оказалось, что у нее был перелом и ставили металлические пластины, от которых пошло воспаление, организм их не воспринял. Хорошо, что клиентка принесла нам медицинскую карту, и мы нашли в ней, что пластины были из титана, поэтому серьгу в пупок решили ставить из медицинской стали.

— Что сейчас модно?

— Зимой все готовятся к лету и пробивают пупок. Также сейчас опять входит в моду industrial — большая штанга, которая вставляется в ухо между двумя проколами. Набирает популярности tragus, в простонародье — «козелок». Входит в моду rook, daith – это проколы хрящей ближе к слуховому проходу. В основном пупок и уши бьют. Отошли брови, такой пирсинг очень редко делают. Еще очень популярен nostril с кольцом, septum. Девочкам очень нравится, ведь многие звезды шоу бизнеса, даже не рок индустрии, тоже так делают.

— Какой прокол считается самым болезненным?

— Для мужчины, конечно, интимный пирсинг и соски. Что касается женщин, то интимный пирсинг для них тоже болезненный, а вот соски, как ни странно, женщины переживают спокойнее мужчин.

— Люди какого возраста чаще всего приходят?

— Ко мне и деток приводят ушки колоть, но чаще всего это подростки от 15 лет, студенты. Есть и женщины, которые хотят интимный пирсинг, колют пупки. У них уже есть дети, и они приводят себя в форму, хотят выглядеть более молодо и современно.

— Необходимо ли несовершеннолетним какое­либо разрешение для того, чтобы сделать пирсинг?

— Вообще не нужно. Пирсинг — такое дело, что если снял серьгу, то рана затягивается. Но все равно я устно и когда переписываюсь с клиентами, говорю, что родители должны быть в курсе, нам тоже не нужны проблемы. Однажды девочка ко мне приходила, делала septum. Ей настолько было хорошо, как будто она всегда с ним ходила. Потом пришла мама. У женщины была истерика, но когда мы ей объяснили, что все снимается, за проколом ухаживают, все прекрасно зарастает и нет никакой катастрофы, она успокоилась. Конечно, девочка расстроилась, но она либо перерастет это желание, либо придет позже, когда повзрослеет.

— Были ли у вас смешные истории?

— Приходил ко мне парень, очень суровый, мы ему тянули тоннели. Он не сказал, что нервничал, мужчины не склонны этого показывать. Но, видимо, очень переживал, лег на кушетку и потерял сознание. Откачивали его спиртом нашатырным. Бывает, что люди очень нервничают, но чаще всего, когда я уже сделаю прокол, поставлю серьгу, удивляются: «И это все?». Поэтому советую не волноваться, ведь нервы, которые человек держит в себе, могут привести к нежелательным последствиям.

— Как лучше делать пирсинг — с помощью иглы или пистолета?

— Только иглой. Потому что пистолет – это степлер. Если человек хочет что­то проколоть пистолетом, то он может взять обычный строительный степлер и пробить себе что­то. Пистолет работает по принципу: тупой иглой под давлением разрываются ткани и закрываются сережкой. Прокол идет не в виде трубки либо конуса, как это делается иглой. Прокол от пистолета – это рваная рана. От этой ранки расходятся трещинки, в этих трещинках накапливается коллаген. Это — белок хряща, кожи. Место прокола деформируется и очень некрасиво выглядит. В худшем случае при давлении застежки кислород не поступает, продукты распада, окисления накапливаются, это все не выводится, воспаляется, это приводит к ужасным последствиям. К тому же, пистолет невозможно разобрать, почистить и простерилизовать. Есть одноразовые пистолеты, пластиковые, но они тоже не разбираются, и как их стерилизовать даже перед первым клиентом — непонятно. Игла же в отдельной упаковке, она раскрывается при клиенте, еще раз обрабатывается, идет прокол ­ чистый, ровный, быстрый, ведь иглы очень хорошо заточены. Из­за своего строения серьга вставляется в иглу и вынимается из прокола. Лишний раз при этом мы не трогаем рану, меньше крови, меньше болевых ощущений. Потом игла выбрасывается.

— Популярны ли в Запорожье бодимодификации?

— Пока не популярны. В Украине этим занимаются в Киеве, Одессе, Харькове. Там популярны микродермалы, импланты, инъекции физраствора. Эта мода к нам только приходит. У меня в планах пройти обучение по бодимодификации, ведь это интересно.

Екатерина Шевченко