Пограничники Бердянского отряда задержали авто, перевозившее патроны к охотничьему ружью

07.12.2016 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Сотрудники Бердянского пограничного отряда сообщают, что во время проверки легкового автомобиля на контрольно-пропускном пункте «Чонгар», которым управлял гражданин Украины, направлявшийся на временно-оккупированную территорию АР Крым, были обнаружены 4 патрона к охотничьему ружью. Патроны были спрятаны  под газовым баллоном в багажном отделении.

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«Находка» была изъята и передана представителям Национальной полиции.

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