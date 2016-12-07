Пограничники Бердянского отряда задержали авто, перевозившее патроны к охотничьему ружью

Сотрудники Бердянского пограничного отряда сообщают, что во время проверки легкового автомобиля на контрольно-пропускном пункте «Чонгар», которым управлял гражданин Украины, направлявшийся на временно-оккупированную территорию АР Крым, были обнаружены 4 патрона к охотничьему ружью. Патроны были спрятаны под газовым баллоном в багажном отделении.

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«Находка» была изъята и передана представителям Национальной полиции.