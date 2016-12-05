Пограничники Бердянского отряда запретили въезд в Украину 27 иностранцам

Сотрудники Бердянского пограничного отряда сообщают, что на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» продолжается работа по обнаружению иностранцев, незаконно попавших на временно оккупированную территорию АР Крым.

Так, пограничники задержали 27 иностранцев, у которых не было специального разрешения на пересечение границы, а попали они на временно оккупированную территорию АР Крым через закрытые пункты пропуска.

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Среди нарушителей: 15 граждан Узбекистана, 10 граждан Азербайджана, гражданин Армении и гражданин Таджикистана.

Пограничники, согласно действующему законодательству, не пропустили нарушителей на территорию Украины, а также запретили въезд в Украину сроком на 3 года.