Пожарные в Запорожской области спасли троих людей

Вчера, 6 декабря в Запорожской области из пожара спасатели помогли уберечься от пожара троим людям. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

Так в 8:10 в Службу спасения поступило сообщение о том, что по улице Громова произошло возгорание домашних вещей в жилом доме. Во время тушения пожара удалось спасти 58-летнего мужчину, который самостоятельно не мог покинуть опасное место. Уже в 8:35 пожар удалось полностью потушить.

В этот же день в 8:31 городе Пологи по улице Мичурина в частном доме, также произошло возгорание домашних вещей. И пожарные во время тушения из дома помогли выбраться 68-летнему хозяину. Уже в 9:00 полностью ликвидировали горение.

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В 15:09 в Запорожском районе пгт. Балабино произошел пожар. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что на кухне горели домашние вещи и мебель. Спасатели вывели на свежий воздух из дома во время тушения 85-летнюю хозяйку квартиры и передали работникам скорой помощи. К 16:00 пожар полностью ликвидирован.

По фактам этих происшествий соответствующие органы ведут расследование.