Поздравление с Новым годом и Рождеством от Андрея Гамова, руководителя областной организации партии «Сильная Украина»

Дорогие запорожцы!

Поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был годом очередных испытаний в политической и экономической сферах нашей страны. Продвижение по пути реформ происходит болезненно и напряженно. Социальные проблемы усугубляются. Позитивные изменения малозаметны.

Вместе с тем, мы продемонстрировали в очередной раз всему миру, что за свою независимость, единую страну, демократию, будущее наших детей и внуков готовы идти до конца, жертвуя при этом многим.

Наши чаяния и надежды на то, что в 2017 году наконец будет установлен мир на украинской земле, продолжится экономическое возрождение страны – основа для роста благосостояния всех слоев населения.

Искренне желаю вам ярких новогодних праздников, удачи, материального благополучия, приятных мгновений, здоровья, любви и успеха!

Пусть каждый из нас найдет свое счастье – в человеке или любимом деле, в карьере или уютном доме. Пусть самое главное в жизни – семья всегда будет рядом!

С Новым годом! С Рождеством Христовым!

Искренне ваш

Андрей ГАМОВ,

руководитель областной организации

партии «Сильная Украина»