Полицейские задержали мужчину, устроившего погром в доме бывшей жены (ФОТО)

Ночью 4 декабря в правоохранительные органы обратилась жительница одного из домов по улице Независимой Украины. Женщина рассказала правоохранителям о том, что ее бывший муж бьет стекла в квартире, где она проживает.

Прибывшим на место происшествия патрульным полицейским потерпевшая рассказал, что ее бывший муж, с которым она развелась более десяти лет тому назад, на протяжении недели приходит и бьет стекла в окнах. За это время он успел разбить все окна в ее балконе.

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Также потерпевшая сообщила, что подозреваемый не так давно освободился из мест отбывания наказания за совершенный разбой. Под утро патрульные задержали подозреваемого. Его доставили в Вознесеновское отделение полиции.