Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре Запорожья (ФОТО)

Сотрудники Патрульной полиции Запорожья поймали мужчину, подозреваемого в стрельбе в центре города. Как сообщает пресс-служба ведомства, в субботу вечером в правоохранительные органы поступила информация о том, что слышна стрельба в одном из кафе по улице Сталеваров.

Войдя в помещение заведения патрульные заметили мужчину, который при виде правоохранителей попытался скрыться. В ходе поверхностного осмотра у него не было выявлено подозрительных предметов, однако под столом, за которым он сидел, был выявлен предмет похожий на пистолет и вещество серо-зеленого цвета.

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На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.