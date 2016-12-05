Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре Запорожья (ФОТО)

05.12.2016 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

15327402_1175501955861247_4870207679513905451_n

Сотрудники Патрульной полиции Запорожья поймали мужчину, подозреваемого в стрельбе в центре города. Как сообщает пресс-служба ведомства, в субботу вечером в правоохранительные органы поступила информация о том, что слышна стрельба в одном из кафе по улице Сталеваров.

Войдя в помещение заведения патрульные заметили мужчину, который при виде правоохранителей попытался скрыться. В ходе поверхностного осмотра у него не было выявлено подозрительных предметов, однако под столом, за которым он сидел, был выявлен предмет похожий на пистолет и вещество серо-зеленого цвета.

Читайте также: В центре Запорожья злоумышленник попытался украсть камеру видеонаблюдения супермаркета (ФОТО)

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

15317746_1175501939194582_1218086129151673582_n 15267639_1175501942527915_1912242503029134592_n

Читайте также

РЕКЛАМА REDTRAM

Loading...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

О Нас | Контакты | Рекламодателям