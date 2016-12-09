Полицейские задержали мужчин, занимавшихся вырубкой леса под Запорожьем (ФОТО)

В Шевченковском районе города Запорожья сотрудники Патрульной полиции остановили незаконную вырубку деревьев в лесополосе. Как сообщает пресс-служба ведомства, 8 декабря в правоохранительные органы поступила информация о том, что неизвестные спиливают деревья на улице Хлебной.

Прибывшие на место происшествия патрульные выявили троих мужчины, которые при помощи бензопил валили деревья в лесополосе. Предоставить разрешения на эту деятельность они не смогли. По их словам деревья они планировали использовать для отопления.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.