Полицейские поймали «любителя» элитного алкоголя и энергетиков (ФОТО)

Сотрудники Патрульной полиции Запорожья поймали мужчину подозреваемого в совершении серии краж из супермаркетов. Вчера в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из супермаркетов по улице Яценко охрана задержала мужчину, попытавшегося украсть дорогой алкоголь.

Прибывшим на место происшествия патрульным мужчина заявил, что действительно попытался вынести из заведения алкоголь, а также сообщил, что является жителем города Днепр. Как оказалось это уже не первая кража, которую осуществил этот мужчина в данном супермаркете. Видеонаблюдение показало, что 30 ноября он украл 4 банки энергетиков, а 2 декабря 2 банки энергетиков и продукты питания. Общая сумма убытков составила более полутора тысяч гривен.

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Как выяснилось, подозреваемый попытался ввести правоохранителей в заблуждение. Оказалось, что он прибыл не из Днепра, а из Хортицкого района Запорожья, где его разыскивает полиция за совершение кражи 4 декабря.