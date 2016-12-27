Полицейские разыскали пьяного шутника, «заминировавшего» Мелитопольский вокзал

Сотрудники Национальной полиции разыскали мужчину «заминировавшего» железнодорожный вокзал в городе Мелитополь. Как сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Запорожской области, вчера 26 декабря на линию «102» позвонил неизвестный, который заявил, что в этот день будет заминирован вокзал в Мелитополе.

Правоохранители достаточно быстро установили личность звонившего, им оказался 26-летний житель Приазовского района. Мужчина совершил хулиганскую выходку, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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В отношении подозреваемого было начато уголовное производство за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. За это преступление ему может грозить от двух до шести лет лишения свободы.