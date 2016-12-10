Полиция задержала двух жителей Бабурки угрожавших прохожим оружием (ФОТО)



В Хортицком районе города Запорожья, двое пьяных мужчин угрожали прохожим предметом похожим на оружие. Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья, ночью экипажу патрульной полиции поступила информация о том, что двое мужчин разгуливают и угрожают прохожим с помощью пистолета.

Как рассказала правоохранителям заявительница, на улице Героев 93-й бригады к ней и ее молодому человеку подошло двое неизвестных, которые попросили сигареты. В ходе беседы возник конфликт, во время которого один из них достал пистолет. После чего мужчины сбежали в неизвестном направлении.

Во время отработки близ лежащей территории правоохранители заметили двух пьяных мужчин. При виде полиции они попытались спрятаться за домом. В ходе осмотра в кармане одного из мужчин патрульные выявили предмет похожий на пистолет. Подозреваемый не стал отрицать, что эта вещь принадлежит ему и заявил, что пошел пострелять по банкам вместе со своим товарищем. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.