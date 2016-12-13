Полиция разыскала в Запорожье несовершеннолетнего одессита, сбежавшего из санатория в Бердянске (ФОТО)

Вчера сотрудники Патрульной полиции Запорожья разыскали несовершеннолетнего мальчика, сбежавшего из детского санатория в Бердянске. Как сообщает пресс-служба ведомства, 12 декабря в правоохранительные органы Запорожья поступила информация о том, что из детского санатория «Бердянск» сбежал мальчик 2003 года рождения, проживающий в Одесской области.

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По информации Бердянского отделения полиции ребенок связался с матерью и заявил, что находится на автовокзале в Запорожье и планирует на поезде вернуться в Одессу. Прибывшие на автовокзал патрульные сумели разыскать мальчика. Полицейским он заявил, что одолжил денег у знакомых, чтобы купить билет домой. Несовершеннолетнего доставили в Коммунарское отделение полиции.