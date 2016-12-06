Полиция раскрыла подробности убийства 41-летнего мужчины собственным отцом

В отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Запорожской области раскрыли подробности убийства в Токмаке. Как сообщили правоохранительные органы, убитый 41-летний мужчина злоупотреблял алкоголем и избивал отца. 3 декабря пожилой мужчина не выдержал такого отношения к себе и убил собственного сына.

Сообщается, что убитый был безработным, который к тому же злоупотреблял алкоголем, деньги на который он отбирал у своего 74-летнего отца. 3 декабря в 20:00 41-летний мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения вновь заявился в родительский дом и ударив несколько раз отца стал требовать деньги на выпивку. У пожилого мужчины не выдержали нервы и он, схватив нож, нанес ему несколько ударов. От полученных травм тот умер на месте происшествия. Далее пенсионер пошел к соседке, которую попросил вызвать скорую и полицию.

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Мужчине инкриминируют совершение умышленного убийства. В полиции заявили, что им неоднократно поступала информация о том, что 74-летнего мужчину избивает младший сын, но пенсионер отказывался писать заявление на собственного ребенка.