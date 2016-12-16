Полиция рассказал подробности нападения на правоохранителя в Коммунарском отделении

15 декабря на улице Космической в Коммунарском отделении полиции случился инцидент. Об этом сообщил Анатолий Сидоренко, Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».

Так, в 18:55 в Коммунарском отделении был зарегистрирован рапорт правоохранителя, который сообщил, что в 12:03 в отделение доставили 26-летнего ранее судимого нарушителя. В 13:40 на первом этаже отделения правонарушитель ударил сотрудника полиции в лицо.

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В результате нападения 31-летний мужчина получил сотрясение головного мозга, ушиб лица и левой ушной раковины. Ему была оказана медицинская помощь.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Продолжается расследование и злоумышленнику придется теперь отвечать по двум статьям Уголовного кодекса Украины.