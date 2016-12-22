Последние матчи года БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG»

23 и 25 декабря БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» сыграет последние матчи нынешнего года в чемпионате Суперлиги Пари-Матч. Соперниками команды Дмитрия Щиглинского на паркете Дворца спорта ОАО «ЗАС» будут соответственно «Черкаськи Мавпы» и столичный «Будивельник».

В нынешнем сезоне в Черкассы вернулись несколько игроков, которые в свое время уже выступали за местный клуб, в частности, Андрей Кальниченко, и хорошо знакомый запорожским любителям баскетбола Игорь Чумаков. Вписался в состав команды Максима Михельсона американский легионер Стейси Дэвис. Не по возрасту зрелую игру демонстрирует молодая звезда черкасского баскетбола Максим Мирошниченко. Также команду недавно усилил опытный свингмен Александр Кольченко и уже успел в последней игре «Мавп» с «Волыньбаскетом» сыграть «первую скрипку» в черкасском «оркестре» — его 11 ассистов и 15 очков стали тем рычагом, который сломил сопротивление гостей в том матче. Поэтому черкасской команде вполне по силам закрепиться в зоне «плей-офф».

Киевский «Будивельник» к сезону готовился под руководством наставника национальной сборной Евгения Мурзина. Впрочем, с середины декабря он вынужден был сосредоточиться на работе в главной команде страны, а исполняющим обязанности главного тренера киевского клуба стал Владимир Коваль, который уже возглавлял эту команду в прошлом сезоне.

Одним из лидеров «Будивельника» является свингмен сборной Украины Руслан Отверченко. На одной из ведущих ролей и американский легионер Генри Ллойд Дугат, который предыдущий сезон провел во французском «Гавре. И не будем забывать о Артеме Буцком, который всегда против бывших одноклубников из Запорожья играет с удвоенной энергией, и не менее опытных Артура Дроздова, Михаила Анисимова и Сергея Горбенко.

Сезон для киевлян начинался неудачно — с поражения в Кривом Роге. Впоследствии «Строитель» уступил в Черкассах и дома главному оппоненту — южненском «Химику». Но сегодня столичный клуб уже возглавляет таблицу регулярного чемпионата и явно не собирается уступать ведущей позицией.

В первом круге запорожским баскетболистам удалось 29 октября отпраздновать победу в Черкассах — 77:65 (24:13, 15:16, 17:12, 21:24), тем самым реабилитировав себя в глазах болельщиков после поражения, которое БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» потерпел двумя днями ранее в Киеве от «Будивельника» — 84: 108 (14:40, 24:29, 21:15, 25:24).

С лучшей стороны в этих играх себя зарекомендовали Макс Конате (по итогам двух матчей принес в командную копилку 38 очков, совершив 16 подборов) и Павел Буренко (37 очков + 14 передач). Неплохую результативность также продемонстрировали ветераны запорожского баскетбола Станислав Овдеенко (18 пунктов), Александр Рыбалко (17) и Яков Змитрович (16). Главными обидчиками запорожцев в киевском матче были Руслан Отверченко (22 очка + 5 подборов), Михаил Анисимов (17 + 5 подборов) и Артур Дроздов (13 очков). В Черкассах сильно попортил нервы гостям Максим Мирошниченко (19 пунктов).

«В конце этой недели на нашу команду ждут две сложнейшие игры, — считает главный тренер БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» Дмитрий Щиглинский. — Думаю, что «Черкаськи Мавпы» еще не показали всех своих возможностей. Достаточно сильный состав этой команды недавно пополнился надежным игроком задней линии атаки Александром Кольченко. который составил достойную компанию Андрею Кальниченко, Александру Сизову, Александру Кобцу и Максиму Мирошниченко. Одним из лидеров черкасского клуба является двухметровый американец Стейси Дэвис, игрок универсального плана. В поединке с таким соперником многое будет зависеть от того, насколько настроенными на бескомпромиссную борьбу выйдут наши баскетболисты.

«Будивельник» — явный фаворит чемпионата Суперлиги Пари-Матч. В селекционной политике столичного клуба прослеживается курс на укрепление состава опытными исполнителями. Свидетельство тому — появление американца Даленты Джаморела Стивенса, который в Украине переехал из Греции. Такого атлетичного, техничного игрока в нашем чемпионате не было по крайней мере три-четыре последних сезона. Если добавить к этому, что в приличном игровой форме находятся Станислав Завадский и Михаил Анисимов, можно представить, с какой передней линией придется столкнуться моим подопечным. Поэтому нам ничего другого не остается, как приложить все усилия, чтобы не разочаровать своих поклонников».