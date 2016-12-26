Потерпевший крушение самолет Ту-154 Минобороны РФ был исправен

Потерпевший крушение самолет Минобороны РФ Ту-154 был технически исправен. Об заявили в Вооруженных силах Российской Федерации.

Как заявил российским СМИ начальник безопасности полетов ВС РФ Сергей Байнетов, разбившийся самолет был технически исправен, в сентябре этого года на нет проводились регламентные работы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на воздушном судне мог произойти теракт. В подтверждение этой версии может служить запись с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали вспышку в небе, а также то, что до падения самолета исчезла связь с летчиками Ту-154.

Напомним, что крушение Ту-154 произошло поздно ночью 25 декабря. Самолет совершил взлет с аэропорта Адлера и спустя 20 минут после взлета исчез с радаров. Он разбился в Черном море в нескольких километрах от Сочи.

На борту военного самолета находилось 84 пассажира (журналисты, военные, члены ансамбля имени Александрова), а также 8 членов экипажа.