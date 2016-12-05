Правоохранители прекратили уголовное преследование капитана, выведшего судно из оккупированного Крыма в Бердянск

Прокуратура прекратило уголовное производство в отношении капитана, который вывел из оккупированного Крыма в Бердянский порт свое судно. Как сообщает пресс-секретарь главы ГПУ, судовладелец из патриотических побуждений вывел собственное судно из оккупированного Крыма в феврале 2015 года.

Однако в июле 2015 года во время перехода в Бердянский порт капитану корабля было вручено подозрение в совершении преступления предусмотренного статьей 332-1, часть 2 (нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированные территории) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Пограничники Бердянского отряда запретили въезд в Украину 27 иностранцам

2 декабря этого года уголовное дело в отношении него было прекращено. Уточнять имя судовладельца и название судна из соображений безопасности в пресс-службе не стали.