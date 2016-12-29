Правоохранители расследуют злоупотребления на Приднепровской железной дороге, нанесшие ущерб в 700 тысяч гривен

Правоохранительные органы Запорожья расследуют злоупотребления одного из руководителей Приднепровской железной и руководителя фирмы подрядчика, нанесшей ущерб в 700 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Запорожской области.

Следствие установило, что злоупотребления были допущены во время строительства одного из объектов предприятия. Один из руководителей предприятия вступил в сговор с руководителем предприятия подрядчика, которое осуществляло строительные работы. В документацию вносились заведомо не правдивые данные о стоимости услуг и работ.

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В отношении подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, им инкриминируют статьи 366, часть 1 и 191 часть 5 Уголовного кодекса Украины.