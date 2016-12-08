Праздник к нам приходит: в Запорожской области к Новому году снизят цены на алкоголь

В Запорожской области снижаются цены на некоторые алкогольные напитки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС Запорожской области.

Минимальная оптовая цена на водку и ликеро-водочные изделия за 1 литр 100-процентного спирта составляет 225 грн., розничная — 348,9 грн.

Минимальная оптовая цена на коньяк (бренди) пять звезд за 1 литр 100-процентного спирта составляет 384,29 грн., розничная — 599,5 грн.

Минимальная розничная цена на вина виноградные натуральные в стеклянной таре емкостью 0,7 л, в другой таре емкостью 1 л составляет 33 грн.

Минимальная розничная цена на вермуты и другие вина виноградные натуральные с добавлением растительных или ароматических экстрактов в стеклянной таре емкостью 0,7 л, в другой таре емкостью 1 л составляет 42 грн.

Постановление вступает в силу через десять дней со дня его опубликования (опубликован в «Правительственном курьере» №220 от 23.11.2016 году), то есть с 3 декабря 2016.