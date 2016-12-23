Президент назначил стипендии запорожским спортсменам параолимпийцам (СПИСОК)

Президент Украины Петр Порошенок, во вторник 20 декабря назначил стипендии для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров в Украине, среди которых были и запорожские спортсмены.

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В соответствии с Указом Президента Украины стипендии предназначены:

Вербовой Марине Александровне — чемпионке Европы 2016 года по плаванию (Запорожская обл.) Стипендия в размере 7 тыс. гривен;

Кабишеву Алексею Андреевичу — чемпиону Европы 2016 года по плаванию (Запорожская обл.) Стипендия в размере 7 тыс. гривен;

Николенко Максиму Васильевичу — чемпиону Европы 2015 года по теннису настольному (Запорожская обл.) Стипендия в размере 7 тыс. гривен;

Помазан Марии Александровне — чемпионке мира 2015 года по легкой атлетике (Запорожская обл.) Стипендия в размере 12 тыс. гривен;

Попову Михаилу Александровичу — чемпиону Европы 2015 года по теннису настольному (Запорожская обл.) Стипендия в размере 7 тыс. гривен;

Савцовой Виктории Владимировне — чемпионке Европы 2016 года по плаванию (Запорожская обл.) Стипендия в размере 7 тыс. гривен;

Черняк Инне Николаевне — серебряному призеру чемпионата мира 2015 года по дзюдо (Запорожская обл.) Стипендия в размере 9 тыс. гривен;

Едишерашвили Тамаре Владимировне — тренеру сборной команды Украины по легкой атлетике и тренеру чемпионки мира 2015 Помазан Н.А. (Запорожская обл.) Стипендия в размере 12 тыс. гривен;

Удалову Олегу Геннадьевич — тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпионки Европы 2016 года Вербовой Н.А. (Запорожская обл.) Стипендия в размере 7 тыс. гривен.