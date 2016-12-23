Провальный бюджет Запорожской области: реакция депутатов

22 декабря на втором пленарном заседании десятой сессии Запорожский облсовет так и не принял бюджет области на 2017 года. Глава облсовета Григорий Самардак объявил ещё один перерыв в работе сессии, в этот раз – на месяц.

Невозможность областного совета своевременно проголосовать за бюджет-2017 вызвала неоднозначную реакцию народных избранников.

«Это позорный день для областного совета. Большинство депутатов оппоблока не явились на бюджетную сессию, им нет дела до наших бюджетников, которым теперь не будет в полном объёме платиться заработная плата на протяжении целого квартала. И это конечно свидетельство предательства также и руководства облсовета», — подвел итог сессионного дня глава фракции УКРОП Ярослав Гришин.

Как отмечают депутаты, Запорожская область фактически единственная в Украине, где не принят бюджет.

«Непринятие бюджета-2017 значит, что в следующем году будет финансирование по 1/12 этого года. Но давайте посмотрим на цифры. В прошлом году бюджет составлял на 30% меньше, чем он составляет сегодня, соответственно, в прошлом году он был чуть более 5 миллиардов, а сегодня 7,4. Мы могли бы объявить перерыв на 6-8-10 часов, сесть за круглым столом с представителями всех фракций. Пригласили бы экономиста, собрали бы в полном составе бюджетную комиссию и поработали бы конструктивно. Я думаю, что мы нашли бы какой-то консенсус. Но когда люди не высказывают никакого конструктива, в частности тех или иных правок, это я считаю неправильным», — отметил кандидат экономических наук, депутат фракции УКРОП облсовета Станислав Чередниченко.

Также немало критики от демократов вызвало и обсуждение вопроса о выделении средств на экологию Запорожской области. В частности, «укроповцы» остро отреагировали на блокирование данного вопроса «Оппозиционным блоком».

«Мы стали свидетелями театра абсурда. Мы удивляемся, что топ-менеджмент «Запорожстали» против того, чтобы делали мониторинг по экологической ситуации? Конечно, мы не удивляемся. Мы знаем, что открыты уголовные дела и ждём, когда Шурма как гендиректор, получит уже пидозру за экоцид, который сделали в городе. Сейчас мы видим, что Шурма ставит на колени депутатов облсовета вместе с чиновниками и цинично глумится вместе с представителями так называемых продемократических фракций. Мы пришли на сессию, а вчера Буряк с трибуны говорит, что завтра областной совет бюджет не примет. Такой облсовет не дееспособный, из-за этого страдают люди. Давайте или голосовать, или закрывать этот цирк, потому что стыдно за себя и за коллег, нормальных депутатов», — резко высказался лидер фракции УКРОП в Запорожском облсовете Ярослав Гришин.

Напомним, в следующий раз депутаты соберутся 26 января и продолжат рассмотрение бюджета Запорожской области на 2017 год.