Пульмонологи Запорожской облбольницы об осложнениях гриппа: «Буквально за пару дней вирус может перейти в пневмонию»

По официальной статистике, Запорожский регион «перешагнул» эпидемический порог. Как отмечают медики, в поликлиники города и области уже обращаются пациенты с симптомами ОРВИ и гриппа, массово болеют дети. Пульмонологи Запорожской облбольницы в период повышенной заболеваемости в который раз напоминают: вирус может обернуться трагедией, если его вовремя не обнаружить и не начать сразу же лечить.

По словам медиков, грипп опасен своими осложнениями. Вирусная пневмония – одно из них. Это заболевание «настигает» болеющего практически молниеносно: буквально спустя пару дней обычной простуды человек оказывается на грани жизни и смерти.

Какие могут быть последствия банального вируса, ощутил на себе житель Запорожья Артур Анатольевич. Мужчина делится: его беспокоила только высокая температура, но врач в поликлинике, заподозрив неладное, отправила его на рентген. Снимок показал вирусно-бактериальную пневмонию, поэтому мужчину срочно госпитализировали в отделение пульмонологии Запорожской облбольницы.

«В период эпидсезона вирусно-бактериальная пневмония – самое распространенное осложнение, — комментирует Елена Фолуменова, заведующая отделением пульмонологии Запорожской облбольницы, — Постгриппозные пневмонии быстро поражают легкие, вызывают дыхательную недостаточность, прогрессирование которой может привести к необходимости искусственной вентиляции легких».

Артур Анатольевич рассказывает, у него уже через несколько дней к температуре добавилась одышка и сильный, изматывающий кашель. В отделении пульмонологии ЗОКБ он уже вторую неделю, говорит, сейчас его состояние значительно улучшилось.

Мужчина советует всем чутко реагировать на свое самочувствие: «Мы привыкли болеть «на ходу», в лучшем случае, самостоятельно лечиться дома. Но, как видите, это не самый лучший выход. Хорошо, что у меня осложнения выявили очень вовремя, поэтому я уже иду на поправку».

Пульмонологи Запорожской облбольницы подтверждают слова пациента: только внимание к своему здоровью и своевременное обращение за медицинской помощью помогут избежать развития тяжелых осложнений.

Поэтому, если у вас несколько дней держится лихорадка, не смотря на прием жаропонижающих препаратов, появился кашель и стало тяжело дышать, не откладывайте визит к врачу. Особенно это касается пациентов из так называемой группы риска. Это люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями, пожилые пациенты, дети. Осмотр специалиста (только он может прослушать, есть ли хрипы в легких) и обследование (рентген-снимок грудной клетки) помогут вовремя узнать о развитии осложнений, подобрать правильное, действенное лечение и не допустить более тяжелых последствий.