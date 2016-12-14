Путин пожаловался Меркель на Украину: Киев не покупает у россиян газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель в минувший вторник. Сообщается, что Путин пожаловался Меркель на то, что Украина перестала покупать российский газ.

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В пресс-службе Президента РФ, Путин высказал «обеспокоенность» тем, что украинская сторона «уклоняется» от закупок газа в России этой зимой. При этом Владимир Путин заявил, что это может создать угрозу для транзита российского газа в Европу.