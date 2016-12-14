Ревматологи Запорожской областной больницы вылечили мелитопольца с очень редким и уникальным диагнозом — болезнью Черга-Стросса

Синдром Черга-Стросса – крайне редкое и малоизученное аутоиммунное заболевание, которое является разновидностью системного васкулита. Вероятность его возникновения незначительна — 1:700 тыс., но Александр Дмитриевич, 69-летний житель Мелитополя, все же попал в их число. О том, как ревматологи Запорожской областной больницы боролись за его жизнь далее в материале.

Проблемы со здоровьем у мужчины начались давно: более 20-ти лет он страдает бронхиальной астмой. Со временем «букет болезней» пополнился аллергией, проблемами с ЖКТ, постоянной повышенной температурой. Александр Дмитриевич неоднократно обращался с этими жалобами к местным врачам, но после огромного количества проведенных анализов и обследований медики просто разводили руками: установить причину таких нарушений они не могли. Тем временем состояние мужчины ухудшалось с каждым днем, неопознанная болезнь прогрессировала, добавлялись новые жизнеугрожающие симптомы: онемение и потеря чувствительности в левой ноге, правая рука стала недееспособной, мужчина резко терял в весе, а к концу месяца все мышцы его тела ослабли.

«Мой муж чах на глазах, за какой-то месяц стал практически лежачим, а в чем причина мы не знали. Нужно было действовать немедленно, спасать его, и мы обратились за помощью в Днепропетровскую областную больницу им. Мечникова с последней надеждой», — рассказывает Надежда Александровна, жена пациента.

Днепропетровские специалисты тоже долго не могли понять, в чем причина плохого самочувствия мелитопольца. Три недели анализов, обследований и консилиумов врачей ушло на то, чтобы установить диагноз. Как поясняют ревматологи, выявить синдром Черга-Стросса на ранних стадиях можно только с помощью специфических маркеров, которые были изобретены совсем недавно. Сегодня ученые всего мира продолжают искать пути выявления и лечения этого недуга, но до сих пор нет однозначных ответов, как помочь больным с таким диагнозом.

«Когда мы услышали диагноз, не было времени, на эмоции. Нам сразу же дали направление на лечение в отделение ревматологии с центром иммунобиологической терапии Запорожской областной больницы. Сказали, что это единственное специализированное отделение, где нам могут помочь. Хотя прогнозов никаких не давали, ведь опыта успешного лечения такой болезни не так много во всей стране», — делиться пациент.

В Запорожскую областную больницу мужчина прибыл ровно год назад на инвалидной коляске: он не ходил, перестали работать руки – жена его кормила с ложечки и постоянно находилась рядом. Ревматологи отделения после подтверждения диагноза, не теряя ни минуты, подобрали для Александра Дмитриевича подходящую адекватную базисную терапию. Процесс лечения был сложным и очень кропотливым: месяц он находился в отделении, потом месяц дома продолжал лечение, затем снова возвращался в Запорожскую областную больницу – так прошел целый год.

«Со временем состояние нашего пациента начало улучшаться, он практически вернулся к нормальной полноценной жизни. Буквально сегодня мы получили результаты его анализов – постепенно восстанавливается функция нервных стволов. Пациента изначально привезли к нам на каталке – он был заложником своего тела, спустя год Александр Дмитриевич самостоятельно ходит, функция рук восстановилась, симптомы болезни больше не проявляются и нам удалось добиться продолжительной ремиссии, — рассказывает Дмитрий Рекалов, профессор, доктор медицинских наук, заведующий отделением ревматологии Запорожской облбольницы.- Такой результат мы получили благодаря внедрению зарубежного опыта в лечении аутоиммунных заболеваний. Мы всегда держим руку на пульсе мировой науки, применяем самые современные методики в лечении системных васкулитов, постоянно корректируем курсы терапии с учетом последних мировых разработок».

Специалисты добавляют, что наличие синдрома Черга-Стросса очень тяжело предположить специалисту, не говоря уже о пациенте. По сей день причины этого сложного недуга для ученых остаются загадкой, но есть несколько характерных тенденций, на которые следует обратить внимание – это длительно повышенная температура, которая не купируется с помощью жаропонижающих лекарств. Также в зоне риска люди, долгое время страдающие астмой. Наличие таких симптомов может свидетельствовать об аутоиммунном процессе в организме, в таком случае стоит немедленно обратиться к врачу-ревматологу.

Благодаря опыту и прогрессивности ревматологов Запорожской областной больницы Александру Дмитриевичу удалось победить редкий и очень тяжелый недуг. Свою историю он рассказывает с улыбкой на лице и безграничной благодарностью к врачам областной больницы:

«Мою благодарность к Дмитрию Рекалову не выразить словами. Сегодня я жив и здоров благодаря его грамотному лечению, профессионализму. Но самое главное то, что он не отказался от такого тяжелого случая, не побоялся взять на себя ответственность, ведь никто во всем мире не мог дать гарантий, что я выживу. Еще в июне этого года я приехал на очередной курс лечения на инвалидной коляске, а уже сегодня я полноценный человек, даже на рыбалку ходил, — смеется Александр Дмитриевич. Благодаря таким людям, как Дмитрий Геннадьевич, неизлечимые болезни становятся излечимыми!»