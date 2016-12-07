Рецидивистам избившим бойца АТО сообщили о подозрении и направили в СИЗО

Как сообщал Информационный портал «Верже», утром 6 декабря в правоохранительные органы поступила информация о том, что на вокзале «Запорожье-2» двое неизвестных избили и ограбили мужчину, участника боевых действий в зоне АТО.

Наряд патрульной службы задержали похожих по описанию потерпевшего мужчин. Ими оказались 45-летний и 38-летний ранее судимые запорожцы. При осмотре полисмены обнаружили у правонарушителей вещи потерпевшего.

На сегодня злоумышленникам уже сообщено о подозрении и они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и направлены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 4 до 6 лет. Продолжается проверка задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений.