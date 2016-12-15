Рождественские песни, рэп-группа и молитвы: чего ожидать запорожцам от праздничного фестиваля (ПРОГРАММА)
В Запорожье стала известна программа Новогодне-рождественского фестиваля на площади Фестивальной.
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Фестиваль начинается 19 декабря (понедельник):
- 15:00, состоится празднование Дня Святого Николая, открытие областной главной новогодней елки.
21 декабря (среда):
- 12:00 — пройдет праздничное мероприятие «Моя новогодняя мечта» для воспитанников учебных заведений области;
- 17:00-19:00 — Праздничная программа «Созвездие звезд».
24 декабря (суббота):
- 11:00-15:00 — будут проходить концертно-новогодние программы творческих коллективов из городов и районов области;
- 12:00 — 15:00 — состоится Празднование «Казачьего Нового года» (ОО «Всеукраинская федерация» Спас»);
- 15:00-16:15 — хороводы, выступления, сценки, игровая программа;
- 16:15-17:15 — развлекательная программа для подростков;
- 17:15-19:00 — поздравление народов мира. Представители 4-х континентов поприветствуют запорожцев с Рождеством Христовым.
25 декабря (воскресенье):
- 14:00-14:30 — совместная молитва верующих всех конфессий;
- 14:30-15:30 — спектакль «Снежная королева»;
- 15:30-16:30 — рождественские песни в исполнении объединенного хора;
- 16:30-18:00 — рождественские песни, проповеди, рождественский вертеп;
- 18:00-19:00 — молитва.
31 декабря (суббота):
1 января (воскресенье):
- 14:00-15:00 — игровая программа для детей, мастер-классы, боди-арт;
- 15:00-15:40 — театр кукол;
- 15:40-16:30 — шоу-программа для детей «Химика»;
- 16:30-16:45 — рождественские песни;
- 16:45-17:15 — театрализованная постановка;
- 17:15-18:15 — рождественские песни;
- 18:15-18:35 — файер-шоу;
- 18:35-19:00 — лазерное шоу.
7 января (суббота):
- 11:00-14:00 — празднование «Казачьего Рождества» (ОО «Всеукраинская федерация» Спас «);
- 14:00-15:00 — Новогодний флешмоб;
- 15:00-15:30 — совместная молитва верующих всех конфессий;
- 15:30 — 17:00 — Рождество в АТО;
- 17:00-19:00 — пение, проповеди, детская развлекательная программа, вертеп.
8 января (воскресенье):
- 11:00-14:00 — концертно-новогодние программы творческих коллективов из районов области;
- 14:00-15:00 — рождественские песни, театрализованные постановки;
- 15:00-16:00 — рождественские песни;
- 16:00-17:00 — рождественские песни в исполнении объединенного хора;
- 17:00-18:00 — рождественский спектакль;
- 18:00-19:00 — молитва.
14 января (субботу):
- 12:00-13:00 — концертно-новогодние программы творческих коллективов из районов области;
- 14:00-15:00 — культурно-развлекательная программа «Праздник Старого Нового года»;
- 15:00-16:00 — подростково-молодежное кукольное шоу;
- 16:00-17:00 — рождественские песнопения, театрализованная постановка;
- 17:00-18:00 — рождественский мюзикл «Знала бы ты когда-то»;
- 18:00-19:00 — рождественское шествие, танцы, исполнение песен, хороводы.
15 января (воскресенье):
- 11.00-14.00 — концертно-новогодние программы творческих коллективов из районов области;
- 14.00-15.00 — современная молодежная-танцевальная постановка;
- 15.00-16.00 — выступление молодежной рэп-группы «Gospel people»;
- 16.00-17.00 — рождественско-театрализованная постановка «Старый сапожник»;
- 17.00-18.00 — рождественские песни, хороводы;
- 18.00-19.00 — молитва.