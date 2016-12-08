Романовичев: «Государство гробит страну», а мы ему чем можем — поможем?

В прошлый четверг в статье «Пока Трамп лишь примеряется к креслу, Путин может решиться» мы сообщили читателю следующее: «По всем признакам, Путину не составило труда убедить Запад, что Порошенко пора срочно менять, но под рукой у него ничего более приличного для замены нет». Почти два дня спустя Юлия Мостовая написала что-то похожее: «… Мы вполне можем услышать проникновенную прощальную речь пятого президента Украины. Правда, для того, чтобы это произошло, хотя бы один из крупных внешних игроков должен иметь свою ставку в стране и уверенность в том, что в результате досрочных выборов власть достанется своему сукину сыну. Сегодня такой ставки нет ни у кого». (ZN.ua, 2.12.2016 г., 23.05)

«Кассетный скандал ­2»?

Заметим, что Ю. Мостовая ­ не только главный редактор влиятельного «Зеркала недели», но и супруга экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Иными словами, киевский политбомонд тоже созрел к похожим на наши выводам. Впрочем, мы только предполагаем, а многие в Киеве и располагают. Поэтому еще одна цитата от Юлии Мостовой: «Петр Порошенко своей необязательностью и… провинциальной хитростью утомил всех: и Меркель, и Олланда, и Обаму, и Путина… Даже главе небольшой и обессиленной, по целому ряду причин, страны нельзя обещать сильным мира сего все и всякий раз скатываться с обещанного. Сначала так теряется уважение к лидеру, а потом и сострадание к стране. А уж если допустить, что финансовая разведка США действительно работает, а не имитирует деятельность, как наша, а глава администрации Путина Вайно принимает очередного доверенного посланца Порошенко, прибывшего обсудить нюансы, связанные с работой Липецкой фабрики, то о каком уважении может идти речь?».

Поэтому не удивило, что на прошлой неделе в Украине начал разгораться очередной «кассетный скандал». Александр Онищенко, который побил горшки с президентом Порошенко еще в июле, напомнил о себе из Лондона. Мол, все разговоры в президентском кабинете записывал на наручные часики и записанное передал американским прокурорам.

«В общей сложности в Раде продают свои голоса в индивидуальном порядке около 70 депутатов. По знаковым голосованиям цена их голоса варьируется от $20 до $100 тысяч в зависимости от личности депутата. По каждому отдельному случаю нужно торговаться, чем я, собственно, и занимался на протяжении нескольких лет работы с командой Порошенко. Торговался и организовывал коммерческие голосования в пользу президента. Тратил по большей части свои деньги, а чуть позже деньги, которые мне передавали по указанию Порошенко», — говорит «Стране» Онищенко.

Среди наиболее дорогих голосований Онищенко называет несколько: проекты госбюджетов 2015­2016­го годов, назначение и отставка генпрокурора Виктора Шокина, новое назначение Юрия Луценко, отставка с должности главы Службы безопасности Валентина Наливайченко. «За отставку Наливайченко голосование стоило $2­2,5 млн. Через меня проходил миллион», — говорит он. («Страна. юа», 1.12.2016 г.).

Прежде чем вставить и свои пять копеек по поводу тотальной коррупции в украинской политике, еще раз слово Юлии Мостовой: «Если бы не Петр Алексеевич и не его «удлинители рук» (в частности, народный депутат Кононенко. ­ Авт.), в Верховной Раде не было бы депутата по имени Александр Онищенко. Ведь еще в 2014 году, на этапе регистрации кандидатов в народные депутаты, ZN.UA сообщало: Онищенко в течение двух лет отсутствовал в стране более чем по 240 дней, что было нарушением требования к кандидату о необходимом пятилетнем проживании на территории Украины. ЦИК на основании документов, предоставленных, кстати, по инициативе СБУ, отказал претенденту в регистрации. Но волшебные силы помогли любителю длительных отлучек получить решение суда в свою пользу. … (И он) успешно перешагнул порог украинского парламента. Специалист тылового обеспечения МВД по образованию и активный член «киселевской» бригады по роду занятий; доверенное лицо Черновецкого и один из основных спонсоров «Батьківщини» последних лет; газовик-­затейник и талантливый коммуникатор Александр Онищенко Петром Порошенко был возведен в статус «Решалы именем президента Украины».

Таким образом, Петр Алексеевич сам организовал себе проблемы, где­-то обидев верного оруженосца, и может за свое чрезмерное покровительство всякого рода «решалам» поплатиться. Но поплатится ли? Онищенко точно — еще летом, по данным той же Ю. Мостовой, смотался в Москву, и после этого Путин скоропостижно (мы об этом писали) снял главу Администрации Президента Украины Ложкина. И это все. Позже пока еще действующий нардеп­мажоритарщик подался на Запад.

Коррупция как «двигатель прогресса»?

Да, а что ожидать от американских прокуроров? Да ничего не стоит ожидать. Пока не только у Путина, но и у США никого под рукой нет, чтобы поменять Порошенко на должности… Это ­ во­-первых. А во-­вторых, у Трампа пока не сформулировали новую политику касательно и России, и Украины. Поэтому она остается прежней. Т.е. «та часть России(!), которая считается(!) Украиной», должна стать полем противостояния Запада с Путиным до полного разорения. Затем после ослабления России эту территорию можно взять под контроль, но с минимумом населения. И если Путину здесь не нужны украинцы (ибо бандеровцы!), то, де­-факто, Ротшильдам — вообще здешнее население.

Т.е. территория — да, население — нет! Украинской же землей при 1,5 млн китайцев на ней и западных технологиях можно решить продовольственную программу всего мира. Поэтому в досье Онищенко красной нитью проходят голосования по бюджетам 2015 и 2016 годов. Нам не раз приходилось обращать внимание на эти документы. Т.е. на бюджеты сознательного уничтожения украинской экономики, бюджеты тарифного и социального геноцида украинцев, бюджеты разрушения системы здравоохранения и бюджеты преступных договоров с т.н. кредиторами.

Но все эти документы радостно поддерживались не только путинской подтанцовкой в Украине («чем хуже — тем лучше!»), но львиную долю голосов давали и сторонники «евроинтеграции». Правда, людей, готовых уничтожить Украину «с идейных соображений», в парламенте наскребается от 160 до 190 человек. Остальных нужно покупать. Цена варьируется: дешевка продается за $20 тыс., те же, что сумели набить себе цену — за все $100 тысяч.

Тут еще об одной вещи стоит вспомнить. Если не трудно, поищите на Youtube заголовок: «Неолиберальный фашизм от МВФ и «Тройки» — это и есть настоящие террористы!». На видео немецкий журналист Эрнст Вольф, автор книги «Сверхгосударство МВФ: хроники разбойного набега» (Ernst Wolff ­ Weltmacht IWF: Chronik eines Raubzugs), рассказывает группе экспертов, включая бывшего директора­-распорядителя упомянутого финансового спрута Доминика Стросс­Кана, как последний работает. Оказывается, что эта контора, в отличие от НОРМАЛЬНЫХ банков, работает только с КОРРУПЦИОНЕРАМИ. И эти КОРРУПЦИОНЕРЫ могут получить деньги МВФ только под некие условия, которые в дальнейшем ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШАТ ЭКОНОМИКУ их стран.

Отсюда вывод. Онищенко смотался в Москву — продаться Путину, но, похоже, просто чудом унес оттуда ноги, не попробовав чайку с полонием. Дальше он улетел на Запад, подождал выборов в США и теперь решил сдаться американцам. Не учтя, что касательно Украины и те ЕЩЕ ДОЛГО будут «лялякать» о борьбе с коррупцией, но эта самая коррупция и дальше будет здесь главным локомотивом принятия «правильных» решений.

Работа на пепел?

И тут обратимся еще к одной цитате. «Чим більше вникаєш у те, що витворяє влада з народом, нав’язуючи йому крадійські «рехворми», тим сильніше відчуття патологічного необільшовизму зразка 1933 року з тією лише різницею, що тоді Середньовіччя прикривалося соціальною утопією, а нині воно відверто повертається до методів неприкритої інквізиції. Страшні часи насунули на Украіну — путінська агресія обнялася з тарифним геноцидом розперезаного в своїй жадобі олігархату. І з цим ми йдемо в Європу? Держава знищує країну — такого ще не бачив світ і навряд чи ще десь побачить на нашім віку». Это запись Ивана Бокия в Facebook. Известного, напомним, журналиста (возглавлял «Молодь України» и «Сільські вісті»), а затем и политика — был даже главой фракции Соцпартии в Верховной Раде.

К сказанному можно лишь вот что добавить. Эти люди (которые на самом верху) очень даже ведают, что творят. И то, что они не таясь выставили напоказ свои дворцы и кэш, очень показательно. Им кто­то дал (в Киеве, Москве, Берлине) 100 процентов гарантии, что дворцы оставят при любой погоде… Да, в предпоследнем предложении автор чуть было не воспользовался штампом: «Напоказ свои заводы и пароходы», но вовремя осекся. А ведь нету у них заводов и пароходов — если не брать президента и нескольких десятков других, которые все заработанное непосильным трудом на государевой службе вложили в некое производство (т.е. в дело — бизнес). Подавляющее же большинство лишь прибарахлилось квартирами и дворцами. Ну и «налом» — иногда даже в фантастических суммах.

И поэтому, не приведи Господь, если придет новый «Октябрь 17­го»! На который, кстати, сдуру молится вся украинская советская номенклатура. Хотя нет — она не на новый молится, она на старый ­ образца 1917 года, когда «и Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди». Но если эти товарищи вымолят себе беду, то и конфисковать трудовому народу будет нечего. Стало быть, только выжгут окрестности столицы и больших городов… И останутся руины в стиле замка Попова в Васильевке. А ведь прочие помещичьи усадьбы в округе и вовсе исчезли с пеплом…

Да, но кое-­что сохранится! Архитектурные шедевры, как Эрмитаж или Ливадийский дворец, конечно же, уцелеют. И туда будут водить толпы западных экскурсантов. Типа, смотрите, «злыдни», как жить надо…

В этом и главная наша трагедия. Национальный продукт переводится в пыль: в чьи­-то дворцы, яхты и прочее подобное. Кстати, вы думаете, что после е­-декларирования хоть кто­-то сбавил обороты? Как бы не так! Вот, по слухам, в стране действует мораторий на вывоз леса-­кругляка (необработанного). И тут опозорившийся ранее своим «прогибом» под Порошенко г-­н Ляшко решил реабилитироваться в глазах избирателя. Вместе со своими соратниками решил он поиграть в блокирование вывоза леса. И оказывается, что едва ли не все крупные узловые станции Западной Украины забиты целыми эшелонами этого самого кругляка. Который вывозился, вывозится и будет вывозиться в Европу хоть с мораторием, а хоть и без. На глазах целых полчищ абсолютно бесполезных правоохранителей.

Или вот не менее вопиющая история с новым выдающимся успехом российской космонавтики. На днях рухнул грузовой космический корабль «Прогресс». Общий ущерб — 100 млн долларов. Как, наверное, знает читатель, если самолет или ракета взлетают, то они российские, а если падают, то сразу становятся украинскими. «Роскосмос» сообщил, что на запущенном с Байконура космическом грузовике «Прогресс­-МС04» после старта возникли проблемы с телеметрией. «Если произошла авария, то причиной может быть неисправность двигателя РД­-0110, произведенного в Воронеже, или неисправность системы управления, по предварительным данным, произведенной на харьковском ГНПП «Коммунар», — сказал источник». («Цензор.нет», 1.12.2016 г.).

Завершается третий год войны, а едва ли не единственный источник престижа и доходов для России (кроме нефти и газа) — Космос — жив только благодаря Украине. И все делается втихаря до того момента, пока не нужно крайнего назначить. «Хохлы» же — крайние всегда…

А знаете, сколько и бревна на Запад, и телеметрия ракет на Восток стоят — в виде КЭШа — широкому кругу кормящихся? Да не меряно!

Поэтому слоганом текущего момента можно смело брать фразу И. Бокия: «Держава знищує країну — такого ще не бачив світ!». Но кому это интересно? Молодежи — «много читать», они осиливают только заголовки. Старички, может, и чувствуют беду, но уже до «Зимнего дворца» физически не добегут. А среднее поколение занято заработками. Как мы в 90­е — чтобы просто выжить. Почти потеряв и «поколение пепси», и страну Украину. Факт…

Леонид Романовичев